Ligue 2 - Châteauroux-TFC : "On ne joue pas à la pétanque, on travaille" (Patrice Garande)

Onze. C'est le nombre (beaucoup) trop élevé de buts concédés sur coups de pied arrêtés par les joueurs du TFC cette saison. Cela a encore coûté la victoire face à Guingamp samedi dernier au Stadium. Les Violets ont donc concédé les deux tiers de leurs buts sur ces phases de jeu (18 buts encaissés au total).

Focalisés dessus cette semaine

Cette semaine, joueurs et staff ont remonté les manches pour trouver des solutions : "Tout le discours a été basé dessus. J'ai aussi fait une intervention pour leur faire comprendre que depuis le début de la saison, si on n'avait pas été pénalisés par le nombre de buts pris sur coups de pied arrêtés, on serait beaucoup plus haut au classement. C'est important que les joueurs l'aient en tête. On a impliqué les joueurs là-dedans", glisse le coach Patrice Garande.

Un "problème d'état d'esprit"

Comment s'est faite cette discussion ? "Avec mon staff, on se voit tous les jours. Quand il y a repos, on fait une réunion pour préparer la semaine. Chacun donne son analyse sur ce qu'il se passe. Le constat est fait, après c'est se demander ce qu'on met en place. L'idée c'est ensuite d'échanger avec les joueurs, de faire en sorte qu'ils aient une discussion aussi entre eux pour voir quelles solutions ils peuvent avoir. Je suis persuadé que ce n'est _pas un problème de positionnement, de marquage ou de zone_. C'est un problème d'état d'esprit. L'agressivité, le fait d'être méchant, le fait de ne pas vouloir prendre de but sur coup de pied arrêté. L'objectif c'est que le gardien soit dans les meilleures conditions possibles pour intervenir. Les 18 mètres, c'est lui le patron, c'est sa maison. Mais je rassure tout le monde : je ne vais pas souvent sur les réseaux sociaux, mais quand j'y vais, on me dit que ce serait bien de travailler les coups de pied arrêtés. Je les rassure, on ne joue pas à la pétanque ou au tarot, on travaille."

Le TFC a rendez-vous à Châteauroux ce samedi à 19h pour tenter de poursuivre sa série d'invincibilité et de retrouver une place dans le Top 5. Match à vivre en direct sur France Bleu Occitanie.