Ligue 2 (J16) - Christopher Rocchia, le couteau-suisse marseillais du DFCO

Quel est le point commun entre l'ailier du Real Madrid Gareth Bale et le minot marseillais du DFCO Christopher Rocchia ? Tous les deux ont démarré leur carrière en tant que latéral... et tous les deux sont montés d'un cran. Focus sur ce joueur polyvalent, à la veille du derby contre l'AJA.

Un couteau-suisse, c'est pratique lorsqu'on part en randonnée, par exemple pour se confectionner un délicieux sandwich au fromage. C'est également indispensable dans un club de foot professionnel, concerné par les blessures et les suspensions. Au DFCO, cet ustensile bien pratique n'a rien d'Helvète : il est Marseillais, il a 23 ans, et il s'appelle Christopher Rocchia. Arrivé libre cet été en provenance de son club formateur, l'Olympique de Marseille, il est le sixième dijonnais le plus utilisé depuis le début de la saison (treize matchs de L2, huit comme titulaire, pour une passe décisive). Latéral gauche, milieu gauche et même milieu droit, le "minot" est polyvalent. Et ambitieux : "On va tout faire pour gagner, on va s'arracher le cul, on a bossé pour ça, ça va être un beau match", déclare-t-il pour sa première conférence de presse avec le DFCO, à la veille du derby face à l'AJA.

Heureux de jouer, qu'importe le poste sur le terrain

Christopher Rocchia avait besoin de jouer. Après une année tronquée par le Covid-19, en prêt, du côté de Sochaux (22 rencontres disputées en L2) lors de l'exercice 2019/20, la saison passée il apparaît seulement trois fois sous le maillot de l'OM (deux en L1, une en Coupe de France ... face à l'AJA). Il évoque cet épisode délicat dans sa jeune carrière : "Revenir dans son club, se dire qu'on va enfin jouer, et au final avoir beaucoup de pépins physiques et pas la confiance du coach, c'est difficile. C'est pour ça que j'ai décidé de trouver un club qui me donne de la confiance".

Le jeune joueur n'est pas rancunier envers l'OM : "Des regrets non, parce que si je n'ai pas joué c'est tout simplement parce que je n'étais pas prêt. J'ai tout donné, si le coach (de l'OM) a décidé de ne pas me faire jouer, c'est que je n'étais pas prêt. J'ai préféré retourner en Ligue 2, faire mes gammes, monter de niveau, et pourquoi pas après aller chercher la Ligue 1, j'espère avec Dijon, puis faire une belle carrière et aller de l'avant ?".

Au DFCO, après avoir été positionné latéral par David Linares, il est considéré comme un milieu par Patrice Garande - milieu gauche (il est gaucher) ou droit (comme lors de la défaite 1-0 à Ajaccio). Celui qui est décrit comme "le plus drôle" de l'effectif par son coéquipier Romain Philippoteaux reconnait avoir eu des difficultés à s'adapter. "Au début c'était compliqué, explique-t-il. Quand on est plus haut sur le terrain, ce n'est pas pareil. J'essaye d'être au maximum à chaque poste, je peux même jouer gardien, tant que je joue et que je donne le meilleur de moi-même, c'est le plus important".

J'essaye d'être un maximum à chaque poste, je peux même jouer gardien - Christopher Rocchia

Pourquoi Patrice Garande voit-il en lui un milieu plutôt qu'un défenseur ?

"Mon idée, ça a été tout de suite de le faire jouer un cran plus haut". Dès son arrivée à la fin août, Patrice Garande décide de replacer Rocchia dans sa ligne des milieux. Pourquoi ? "C'est un garçon qui est très porté sur l'offensive. Il a une bonne technique. Il est très rapide balle au pied, il a une très bonne qualité de centre, développe l'entraîneur du DFCO. Il est moins défenseur dans l'âme". "Il aime ma qualité de percussion, il aime bien quand je fous le désordre dans les défenses adverses, avance de son côté l'intéressé. Il m'a dit qu'il me préférait à ce poste, je n'ai pas demandé le pourquoi du comment".

Il a une bonne technique. Il est très rapide balle au pied, il a une très bonne qualité de centre - Patrice Garande

Sur quoi peut-il (doit-il?) progresser ? "Il lui manque de la régularité, il doit bosser physiquement pour mieux finir les matchs, il finit souvent fatigué ou épuisé. Il faut qu'il apprenne à doser et à gérer ses efforts, parce que c'est un garçon qui ne se ménage pas sur le terrain, répond Patrice Garande. Il est trop généreux dans ce qu'il aime, quand il a le ballon, quand il attaque, mais il faut aussi qu'il soit généreux dans l'aspect défensif. C'est pour ça que je le vois plus comme un milieu que comme un défenseur".

Retour en défense ... pour le moment

Le titulaire habituel sur la gauche de la défense, Adama Fofana, s'est assez gravement blessé au genou, et devrait être absent pour au moins dix semaines. Dans les prochaines semaines, et dès la réception de l'AJA, Rocchia devrait donc retrouver le poste où il a été formé - même si en Coupe de France, le jeune Erwan Belhadji avait occupé le couloir. "Il va jouer derrière, confirme Patrice Garande, mais ce n'est pas un garçon qu'on peut brider sur un terrain". Aussitôt le jeune ivoirien remis, Rocchia devrait donc remonter d'un cran sur la pelouse.

En attendant, le natif de Marseille s'adapte. Une nouvelle fois. "C'est sûr, de base c'est mon poste, donc il ne reste que moi, concède Rocchia. Je vais essayer de faire le maximum pour pallier son absence et j'espère qu'il va vite revenir. Il a fait un très bon début de saison. Je vais essayer de retrouver des automatismes".

