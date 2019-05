Ligue 2 : Cinq bonnes raisons de suivre Metz-Brest

Le titre et la montée déjà jouée pour le FC Metz et Brest, l'ultime confrontation entre les deux équipes vendredi soir en Ligue 2 ne revêt pas d'enjeu majeur. Il y a pourtant de nombreuses raisons pour s’intéresser à ce match.

C'est un luxe que toutes les équipes aimeraient avoir au moment d'aborder la dernière journée du championnat de Ligue 2 : le FC Metz et Brest rentreront sur la pelouse du stade Saint-Symphorien sans aucune pression ce vendredi 17 mai à 20h45.

Grenats (1er) et Bretons (2e) sont déjà assurés de retrouver l'élite la saison prochaine, et les Mosellans ont déjà en poche le titre de champion 2018-2019.

Alors pourquoi s’intéresser à cette rencontre sans enjeu particulier ? Nous vous avons sélectionné cinq (très) bonnes raisons.

1 : Le match des buteurs

Le duel des meilleurs buteurs pourrait faire rage jusqu'au bout. Le brestois Gaëtan Charbonnier tient la tête avec 27 réalisations. Habib Diallo est juste derrière avec 25 unités. Et si le sénégalais coiffait au poteau son ancien coéquipiers ?

2 : But de Cohade ?

Si un homme mérite bien de faire trembler les filets ce vendredi, c'est bien lui. Renaud Cohade n'a toujours pas marqué en championnat de Ligue 2. Le "capitaine Courage" des Grenats a certes délivré 6 passes décisives. Mais pour l'ensemble de sa saison, il mérite d'ouvrir son compteur.

3 : Adieu la tribune Sud

Une page se tournera ce soir à Saint-Symphorien avec la dernière rencontre dans la configuration actuelle du stade. Une fois le championnat terminé, la vieille tribune Sud disparaîtra et de longs travaux vont débuter dans l'enceinte messine pour en ériger une toute nouvelle. Elle portera la capacité du stade à 30.000 place d'ici la saison 2020-2021.

4 : La fête à la maison

La fête s'annonce grandiose avec plus de 18.000 billets vendus jeudi. Le club annonce qu'il va distribuer 15.000 drapeaux aux spectateurs et promet même une surprise au moment de la remise du trophée de champion de Ligue 2 aux joueurs et au staff du FC Metz.

5 : Ça reprend quand ?

Et parce que c'est la dernière de la saison tout simplement, et qu'elle provoque forcément un petit pincement dans le cœur des supporters qui seront ensuite sevrés de compétition pendant deux longs mois. Bonjour vacances, mercato et matchs de préparation.

Mais aussi parce que c'est la dernière retransmission foot de la saison sur France Bleu Lorraine, qui vous proposera une soirée spéciale vendredi à partir de 20h avec Thomas Jeangeorge, Arthur Blanc et Clément Lhuillier.