Ligue 2 : cinq finales à jouer pour le Havre AC

Le Havre - France

Avec deux victoires de suite, dont une première à l'extérieur depuis plus de six mois (Sochaux), et une autre face un sérieux prétendant (Paris FC), le Havre AC s'est donné le droit d'y croire. Huitièmes au classement, les havrais ferment la marche des prétendants. Derrière eux, toutes les équipes ont tiré une croix sur une éventuelle montée. Seulement, le club normand ne dispose d'aucun joker. A quatre points du quatrième et du cinquième, le HAC va devoir faire une razzia, lors des cinq derniers matchs, s'il veut se hisser parmi les cinq premiers.

Ce mardi, à l'occasion de la 34ème journée, les hommes d'Oswald Tanchot vont donc devoir réaliser ce à qu'ils ne sont jamais parvenus à faire, cette saison : enchaîner un troisième succès, en Ligue 2, en battant l'AJ Auxerre.

Le calendrier de la fin de saison :

Le RC Lens a sans doute le calendrier le plus difficile, sur cette fin de saison © Radio France - Bertrand Queneutte

Auxerre - Le Havre : match à vivre en direct et en intégralité, sur France Bleu Normandie, avec Bertrand Queneutte (19h45)