Ligue 2, clap de fin à Furiani avec SCB - Le Havre pour affiche

On ne pouvait rêver plus belle affiche pour finir la saison de ligue 2 à Furiani. Pour ce baisser de rideau, le Sporting accueille en effet Le Havre, leader de ce championnat. Les normands caracolent en tête depuis le début de la saison. Mais ils ont visiblement du mal à gérer la pression en cette fin de parcours. Les Havrais restent sur deux revers consécutifs contre Annecy et Valenciennes. Deux défaites qui ont permis à Bordeaux de venir disputer le titre de champion de Ligue 2 à deux journées de la fin.

Pour le Sporting, la rencontre sera plus sereine. Un seul objectif, finir le mieux possible devant ses supporters que l’on attend nombreux ce vendredi soir à Furiani. 4e au classement avec 59 points, le SCB finira au mieux à cette place (Metz étant trop loin devant pour être repris), 5e dans le pire des cas si les choses ne tournaient pas en faveur des bastiais (Caen ne compte qu’un point de retard).

Quoi qu’il en soit, le Sporting Club de Bastia aura réalisé une belle saison, pour ne pas dire une saison remarquable, au-delà des objectifs initiaux. Une saison que tout un chacun souhaite voir s’achever par une belle et grande fête ce soir à Furiani