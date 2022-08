Ligue 2 : le défenseur Clément Michelin prêt à signer aux Girondins de Bordeaux

Photo Kishimoto / DPPI via AFP

Elles continuent à se bousculer au portillon, les futures recrues des Girondins de Bordeaux, mais n'ont toujours pas le droit d'aller sur la pelouse du Matmut Atlantique. Après Yoann Barbet, Vital N'Simba, et Jonas Lössl, les Girondins de Bordeaux ont trouvé un accord avec une quatrième recrue : le défenseur latéral droit Clément Michelin, comme l'avait révélé le journal L'Équipe. Le joueur de 25 ans serait prêté avec option d'achat par le club grec de l'AEK Athènes à qui il appartient.

Formé à Toulouse, où il a débuté en Ligue 1 en 2016, Michelin n'a jamais pu s'imposer dans la Ville rose, notamment à cause de blessures. Prêté à Ajaccio, en Ligue 2, pour la saison 2018/2019, il se révèle finalement à Lens, toujours en Ligue 2 la saison suivante. Titulaire indiscutable lors de la montée des Lensois en Ligue 1, il obtient ensuite moins de temps de jeu, avant de partir en Grèce à l'été 2021.

Titulaire devant Bokélé, Louis-Jean et Kwateng ?

Habitué des équipes de France de jeunes, il a participé aux Jeux olympiques en 2021 avec l'équipe de France. Plus jeune, il avait aussi été champion d'Europe U19 en 2016 avec Kylian Mbappé, Issa Diop, Ludovic Blas, Amine Harit et ... Enock Kwateng.

Lorsque les Girondins auront réussi à se séparer de joueurs et faire baisser leur masse salariale, Clément Michelin apportera donc à nouveau de la profondeur à la défense bordelaise. Sur le côté droit, il devrait s'imposer comme titulaire aux dépens de Malcom Bokélé, défenseur central de formation qui a joué - avec succès - les trois premiers matchs et du jeune Johaneko Louis-Jean. Enock Kwateng est lui écarté du groupe professionnel et invité à se trouver un nouveau club.