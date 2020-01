Ligue 2 : Clermont évite le piège du stade Bollaert à Lens

Lens, France

C'est finalement plus pour les lensois que pour les clermontois que ce résultat est mauvais. Le RC Lens est désormais à trois points du leader lorientais, après avoir concédé le match nul à domicile contre Clermont, en match décalé de la 21e journée de Ligue 2 (1-1).

Et de 15 pour Adrian Grbic

Il a fallu attendre la 55e minute pour voir l'ouverture du score par l'Autrichien Adrian Grbic, alors que le match était plutôt ouvert et équilibré. La pépite clermontoise s'est confronté à une autre pépite du côté nordiste, Corentin Jean. L'ancien toulousain recruté à l'intersaison a même failli être le héros de l'après-midi, en donnant la balle de match. Mais la barre transversale puis le gardien clermontois Maxime Dupé l'en ont empêché.

Du côté de classement des buteurs, le clermontois Adrian Grbic se rapproche tout doucement du Havrais Tino Kadewere. Le Zimbabwéen est toujours leader du classement des meilleurs buteurs (avec 18 marques à son actif), mais l'Autrichien n'a plus que 3 buts de retard.

Les clermontois veulent s'accrocher à cette cinquième place

Ce match nul ne fait pas les affaires des Sang et Or, après la victoire de Lorient contre Nancy sur le fil vendredi soir (2-1). Derrière, Ajaccio est à trois points, alors que Troyes pourrait revenir à un point en cas de victoire contre Le Havre lundi à 20h45. Quant aux Clermontois, ils conservent leur invincibilité à l'extérieur depuis six matches. Et surtout, ils reprennent la 5e place, la dernière qualificative pour les play-offs à Valenciennes, en attendant le match lundi du Havre, 7e avec deux points de retard.

Prochaine rencontre le 31 janvier contre Orléans au stade Gabriel Montpied : l’entraîneur Pascal Gastien promet un match difficile "où on aura aucune marge, et qui nous a bien secoué lors du match aller".