Ligue 2 : le Clermont Foot se déplace à Orléans pour son ultime chance de jouer les barrages

Clermont-Ferrand, France

L'US Orléans organise une chasse aux œufs avant le match ce vendredi. Dès 19 heures, les supporters, et surtout les enfants, pourront partir à la recherche d’œufs en chocolat cachés autour du stade. Une heure plus tard, les deux équipes partiront elles à la chasse aux points. Orléans et le Clermont Foot visent les barrages, avec tout de même un avantage certain pour les joueurs de Didier Ollé-Nicolle.

Car le Clermont Foot semble avoir laissé passer sa dernière chance en s'inclinant à domicile le week-end dernier face à Nancy. Les clermontois sont 8eme avec 44 points mais les places de barragistes (du 3eme au 5eme) semblent désormais trop lointaines pour se mêler à la lutte. Le Clermont Foot compte huit points de retard sur Troyes, le cinquième, alors qu'il ne reste plus que 7 matches à disputer soit 21 points en jeu.

Le meilleur classement possible, pour l'équipe et son buteur

Dans cette Ligue 2 très serrée, une bonne série de résultats permet pourtant de grignoter des places mais le Clermont Foot semble plafonner depuis le début de l'année. C'est encore plus vrai à domicile, où les clermontois sont en difficulté puisqu'ils n'ont gagné aucun de leur cinq derniers matches (trois défaites et deux nuls). Pendant ce temps, leurs adversaires pour la montée avancent lentement mais surement.

VIDÉO - LES DÉCODEURS : le milieu de terrain du Clermont Foot Johan Gastien invité de @FBAuvergne évoque la fin de saison qui pourrait laisser des regrets @GastienJohan@ClermontFootpic.twitter.com/m9UnwnAY3H — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 8, 2019

C'est le cas d'Orléans, septième mais avec quatre points d'avance sur le Clermont Foot, donc encore dans la course aux barrages. Sans faire de bruit, un peu comme les clermontois, les orléanais ont montré qu'ils avaient le potentiel pour jouer les premiers rôles. Et pas question pour eux d'abandonner leurs efforts au moment du sprint final qui s'annonce.

Les clermontois, eux, ont promis de ne rien lâcher dans cette fin de saison. Tant qu'il reste une chance, il faut la jouer à fond, d'autant plus que le Clermont Foot est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. Et puis il reste quelques challenges à disputer, comme par exemple une bonne place au classement des buteurs pour Florian Ayé. L'avant-centre en est à 17 buts depuis le début de la saison, il est le 3eme buteur de ce championnat de L2 et espère bien monter plus haut sur le podium le 17 mai prochain pour la dernière journée.