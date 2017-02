Ligue 2 : Clermont s'impose à la Meinau 2 à 0

Pour cette 27ème journée de Domino's Ligue 2, le Racing s'est malheureusement incliné à la Meinau deux à zéro face à Clermont grâce au doublé de l'attaquant clermontois Rémy Dugimont, mais reste à la deuxième place du championnat.

Une première mi-temps catastrophique de la part de Strasbourg, de l'avis de tous les observateurs présents parmi les 13.714 spectateurs. C'est donc Clermont qui en toute logique ouvre le score par l'intermédiaire de Rémy Dugimont. Une petite déviation du bout du pied qui suffit à battre Alexandre Oukidja. 1 à 0 à la pause.

La deuxième période démarre sous de meilleures auspices pour le Racing, bien plus entreprenant. C'est sans compter sur l'agressivité des joueurs de Corinne Diacre, qui n'hésitent pas à faire faute pour annihiler la moindre action dangereuse. Et c'est contre le cours du jeu que Rémy Dugimont y va de son doublé, sur une chevauchée côté gauche conclue par une frappe enroulée pied droit, imparable pour le gardien strasbourgeois.

Encore un beau kop Strasbourgeois - RCSA

Le match minute par minute :

- 88e minute : 8ème corner pour le Racing ce soir, mais ça ne donnera rien.

- 84e minute : Frappe de Bahoken. Il prend trop son ballon de l’extérieur, la balle fuit sur le côté gauche du but clermontois.

- 82e minute : dernier changement clermontois, sortie de Ludovic Ajorque et rentrée de Mamadou Thiam

- 78e minute : Et le doublé pour Rémy Dugimont ! 2 à 0 pour Clermont, dur pour le Racing mais pas surprenant au vue de la 1ère période et de la maladresse devant le but adverse...

- 76e minute : Strasbourg pousse, Clermont plie mais ne rompt pas.

- 72e minute : Sortie de Laurent Dos Santos, entrée de Abdallah Ndour. Match compliqué pour Dos Santos.

- 64e minute : Liénard pour un bon coup franc, c'est bien tiré mais repoussé par la défense, corner à suivre. Quel cafouillage devant le but clermontois ! Ils sont 3 joueurs du Racing à tenter de marquer, mais rien n'y fait...

- 62e minute : Changement pour Strasbourg. Entrée de Stéphane Bahoken et sortie de Ihsan Sacko

- 58e minute : Bon centre de Liénard pour la tête d'Ernest Seka, mais ça passe au dessus de la cage...

- 54e minute : Encore une grosse faute plus que limite sur Jérémy Grimm. C'est la 3ème ce soir mais l'arbitre ne bronche pas.

- 53e minute : Bon coup franc aux 17 mètres pour le Racing, mais la frappe passe au dessus.

- 48e minute : Baptiste Guillaume, lancé à pleine vitesse, se fait découper à l'entrée de la surface ! Carton jaune pour le défenseur Thomas Fontaine, à la limite du rouge sur ce coup.

- 45e minute : Retour des vestiaires, changement pour le Racing : Jérémy Blayac rentre et Vincent Gragnic sort. 1ère période difficile pour l'ex-marseillais.

- 44e minute : Oh l'immanquable ! Yoann Salmier, seul aux 6 mètres devant le gardien clermontois, dévisse sa frappe qui vient frôler le montant gauche...

- 36e minute : Coup franc dangereux pour Clermont. C'est frappé très fort par Rémy Dugimont, dans les bras d’Alexandre Oukidja

- 30e minute : Ouverture du score de Clermont ! Dugimont qui résiste au retour du défenseur, dévie la balle du bout du pied qui vient mourir dans le petit filet gauche d'Oukidja. 1 à 0 pour Clermont !

- 27e minute : Oh l'occasion pour le Racing ! La tête de Salmier à bout portant et il faut une superbe parade de Medhi Jeannin pour la sortir.

- 24e minute : Première véritable action construite par le Racing, mais le centre de Sacko ne donnera rien.

- 18e minute : Occasion pour Clermont mais la frappe Thomas Fontaine passe à côté.

- 12e minute : Première frappe du match pour le Racing, elle est signée Sacko mais ça passe à côté...

- 10e minute : Bonne intervention du capitaine strasbourgeois sur Wesley Jobello qui partait seul au but.

- 7e minute : Clermont maîtrise son sujet, le Racing ne touche pas un ballon et reste attentiste dans sa moitié de terrain...