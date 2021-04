Nouvelle contre-performance pour le Clermont Foot, battu à Pau (1-2). Les Auvergnats, qui n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs (un nul et deux défaites) sortent du podium.

Ligue 2 : Clermont surpris par Pau et éjecté du podium (1-2)

Jason Berthomier a marqué contre Pau, mais ça n'a pas suffi, et Clermont a été battu (1-2)

Pascal Gastien disait que le Pau FC avait beau être 16e, il était "dans le top 5 du championnat". Le coach clermontois était donc méfiant avant d'aller dans le Béarn et les faits lui ont donné raison. Cette équipe paloise n'avait rien à voir avec celle du match aller, quand Clermont avait gagné (3-0)

Clermont a perdu le contrôle du match

Les Auvergnats ont pourtant mis le pied sur le ballon, et a même marqué, grâce à Berthomier (29e). Mais ils n'ont pas concrétisé leurs nombreuses occasions, et ils ne se sont pas assez méfiés de cette équipe paloise, qui n'a jamais abdiqué, bien au contraire. Les Béarnais avaient déjà touché la barre transversale en première période grâce à Itaitinga (21e) ; et en seconde, malgré deux occasions clermontoises coup sur coup (48e, 49e), Pau a réussi à égaliser, grâce à George (52e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une égalisation qui n'a pas fait office de piqûre de rappel pour les Auvergnats, bousculés dans le jeu, et même dominés par les Palois, à l'image de Vital N'Simba, mangé toute la rencontre par Romain Armand. Celui-ci, ancien Clermontois, provoque d'ailleurs l'égalisation de Pau.

Une fin de match cruelle

Pau n'avait pas perdu depuis cinq matchs, avec notamment trois victoires à domicile, dans son Nouste Camp. Il en a accroché une quatrième dans le temps additionnel, quand Itaitinga, à la suite d'une énième incursion chez Clermont, a glissé à Beusnard, dont la frappe contrée a lobé Arthur Desmas (91e).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette défaite, conjuguée à la victoire de Grenoble, éjecte Clermont du podium. Les Auvergnats sont 4e, un point derrière Grenoble (3e), deux points derrière Toulouse (qui joue lundi contre Guingamp), et six points derrière Troyes, qui a fait match nul contre Troyes dans l'après-midi (1-1). Les Parisiens sont 5e, avec un point de retard sur Clermont.

La victoire est donc impérative, mercredi, en match en retard, contre Amiens (19h au Montpied). Une victoire permettrait de retrouver le podium. Une défaite, à l'inverse, compliquerait un peu plus les choses.

Le match contre Amiens sera à suivre sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité