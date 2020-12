Ligue 2 : Clermont trop fort pour le Pau FC (3-0)

Didier Tholot avait concédé avant le déplacement à Clermont une certaine admiration du jeu des Auvergnats. Cela ne signifiait évidemment pas rendre les armes sans combattre, mais c'était bien une indication du fait que le coach palois s'attendait à souffrir. Le Clermont Foot a donné raison à Didier Tholot en dominant de la première à la dernière seconde, le Pau FC n'a pas tiré une seule fois au but.

Le Pau FC termine à dix, et sans coach

Clermont dès l'entame inflige de longues séquences de possession au Pau FC, mais manque de précision dans le dernier geste... jusqu'à la 37e minute où une frappe fuyante de Driss Trichard donne finalement une passe décisive à Mohamed Bayo, qui marque avec l'aide du montant. Le score à la mi-temps est de 1 à 0 en faveur des Clermontois, mérité.

En deuxième période le Clermont Foot accélère encore, obtient un penalty suite à un tirage de maillot d'Anthony Scaramozzino (49e), sévèrement exclu pour cette faute. Alexandre Olliero donne un sursis au Pau FC en repoussant la frappe de Bayo... qui se reprend quelques minutes plus tard pour s'offrir un doublé (55e). Derrière Clermont déroule et Allevinah corse encore l'addition (63e), et Didier Tholot s'est finalement fait exclure après un échange verbal avec le corps arbitral (81e). Rencontre à oublier pour les Jaune et Bleu.

Le Pau FC a une grosse semaine pour se reprendre, prochain match le mardi 15 décembre, au Hameau, face à Sochaux.