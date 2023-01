Ligue 2 : comment les supporters vivent la lutte acharnée pour le maintien cette saison ?

À l'aube de cette 21e journée de Ligue 2, les sept dernières équipes au classement se tiennent... en sept points. La guerre pour le maintien fait rage et les quatre descentes prévues à la fin de la saison font monter encore plus la tension des supporters de tous ces clubs.

ⓘ Publicité

Incertain jusqu'au bout

Certains fans prennent l'enchaînement des matches avec plus ou moins de philosophie. "Malheureusement, on a un peu l'habitude de jouer le maintien à Niort" sourit Jean-Pierre Beretta, président du groupe de supporters Niort 1925. L'homme est un brin ironique mais terriblement stressé. Mieux vaut ne pas être à côté de lui lorsqu'il regarde un match à la télévision. "Je bouge de partout, je crie. Heureusement que je n'ai pas de voisins, que je vis dans une maison individuelle. Mais j'ai de la chance d'avoir une femme avec qui je partage la même passion" poursuit Jean-Pierre Beretta.

Lilian Corre, supporter de Laval depuis sa naissance, ne tient pas non plus en place devant une rencontre de ses protégés. "Cette saison, j'ai beaucoup de mal à rester serein. Même quand on gagne. Parfois, ça m'arrive de lancer la bouteille devant moi quand un défenseur qui fait n'importe quoi ou qu'il y a un face-à-face raté" rigole le Mayennais.

L'inflation génère de l'incertitude

À l'incertitude sportive, se rajoute l'incertitude économique avec le contexte d'inflation du moment. Prix de l'essence, d'un billet pour un match, les plus grands suiveurs de la Ligue 2 ne peuvent pas tout le temps faire le déplacement. "On va faire le déplacement en bus à Saint-Etienne dans quelques jours. On demande 30€ et la place est inclue. C'est pas cher, mais notre association met quand même la main à la poche. Elle paie le reste du déplacement" Philippe Duchatel, co-président du groupe Les Téméraires à Dijon.

Les supporters ne sont pas au bout de leurs peines. En raison de la Coupe du monde, la saison de Ligue 2 s'étend exceptionnellement jusqu'à début juin. Le stress jusqu'au bout.