Ligue 2 : comment vous rendre au Stade Océane pour HAC - DFCO ?

Un stade plein à craquer et les routes autour aussi. Le Havre Athletic Club reçoit le Dijon Football Côte-d'Or (DFCO), vendredi à 20h45 pour le dernier match de la saison de Ligue 2 de football qui pourrait valider la montée en Ligue 1 du Havre. Plus de 23.000 supporters sont attendus au Stade Océane, et le club vous conseille d'arriver le plus tôt possible. Retrouvez nos conseils pratiques.

Le coup d'envoi est à 20h45, les portes du Stade Océane ouvre à 18 heures 30. Pour rappel, vous n'êtes pas autorisé à emmener tout objet pouvant être considéré comme dangereux (des armes... aux parapluies), mais également des boissons non achetées au stade (et ça concerne également les gourdes personnelles), ou encore les valises et autres bagages. La liste complète ici -> Règlement Intérieur du Stade Océane.

Si vous comptez venir en voiture ou en deux-roues

Tous les parkings sont déjà complets. Hormis le parking P6 réservé aux personnes à mobilité réduite qui doivent pouvoir présenter une carte GIG-GIC.

Il est également possible de se garer à proximité de l’enceinte du Stade Océane :

parking du stade Deschaseaux (public, non payant, non gardé)

parking libre dans les quartiers voisins (sauf Champs Barrets : réservé aux riverains)

Pour les deux-roues, 300 emplacements en accès libre sont répartis autour du Stade. Consigne gratuite pour l’équipement du cycliste ou motard (casque…) les jours d’événements.

Si vous comptez prendre les transports en commun

Lia, le réseau de transports en commun de la communauté urbaine met en place des navettes comme à chaque match. Six navettes à partir de 18 heures depuis la Gare de Montivilliers, six autres depuis l'arrêt R.Ancel d'Harfleur. Des bus partiront toutes les 10 minutes depuis la gare du Havre à partir de 18h45.

En cas de passage en ligue 1, des festivités auront lieu à la fin du match, les navettes seront alors assurées et prolongées jusqu'à la fin des festivités.