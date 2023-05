Ligue 2 - Contre Bastia et Saint-Étienne à domicile, le Stade Lavallois doit "faire tapis"

Le 6 mai et le 13 mai le Stade Lavallois reçoit Bastia et Saint-Étienne en Ligue 2

"On a brûlé un joker ce soir. Il en restera encore peut-être un, mais évidemment, c'est encore un joker de grillé" se désolait Olivier Frapolli l'entraîneur du Stade Lavallois après la défaite en Bretagne face à l'En Avant Guingamp. "Après, c'est pas catastrophique, mais on est quand même dépendants des résultats des autres" ajoutait le technicien.

3 points de retard sur les non-relégables

À cinq matchs de la fin, Laval a désormais 3 points de retard sur Valenciennes et Annecy, et n'a plus son destin entre ses mains. Malgré ça, le défenseur Bryan Goncalves ne veut pas faire attention aux autres candidats au maintien pour l'instant.

"Franchement, j'en ai rien à foutre des autres parce que si je ne gagne pas mes matchs, ça ne sert à rien de regarder les autres. Donc j'en ai rien à foutre de ce que fait Annecy ou Valenciennes. Je pense qu'on devrait d'abord se mettre à regarder ce que l'on fait" lâche le joueur.

Comment trouver encore des ressources mentales pour rebondir ? Les défaites fragilisent l'équipe et certains joueurs semblent perdre patience, comme Yasser Baldé. "Je vais avoir des mots forts. Le coach le sait, on est tous avec lui. Moi aujourd'hui, je ne vais pas me focaliser sur ceux qui pleurent ou qui ne sont pas contents. J'en ai rien à foutre. Je vais parler avec les mecs qui veulent vraiment sauver le club. C'est tout. Et encore une fois, je ne vise personne en particulier. On a plus le temps de se lamenter. Le coach va prendre ceux qui ont envie, ceux qui ont envie d'aller au feu, pour lui, pour nous". Et pour les supporters qui n'ont jamais failli dans leur mission depuis le début de saison.

Samedi Laval reçoit Bastia (19h) au stade Francis Le Basser, mais il faudra suivre avec attention les matchs opposant Annecy à Dijon et Nîmes à Valenciennes, lors de cette 34e journée de Ligue 2.