Ligue 2 : contre Bastia, le FC Metz ne veut pas surtout manquer une occasion en or de remonter dans l'élite

Ne surtout pas flancher ! Invaincu depuis 24 journées en Ligue 2, et enfin deuxième au classement, après son succès à Sochaux, vendredi dernier, le FC Metz accueille ce vendredi, devant plus de 26 500 supporters, Bastia, pour valider son retour dans l'élite. Le leader havrais qui accueille Dijon et Bordeaux (3e) qui reçoit Rodez visent aussi la montée, mais il n'y a que deux places dans l'ascenseur.

ⓘ Publicité

À lire aussi Ligue 2 : les différents cas de figure qui enverraient le FC Metz en Ligue 1 vendredi

Ne pas rater cette occasion en or

La saison a été longue et semé d'embuches. Le 24 octobre dernier, à l'issue de la 13e journée, après une défaite au Havre, le FC Metz pointait à la 12e du classement, à 12 points du leader bordelais. Les Grenats ont ensuite enclenché leur opération remontada, signant 15 victoires et 9 nuls. Cette incroyable série a naturellement épuisé les organismes messins. Malgré la fatigue, le défenseur Fali Candé exhorte ses coéquipiers à jeter leurs dernières forces dans cette bataille pour la montée.

" Ce dernier match va se jouer dans les têtes. Même si on est fatigués, on est plus fort qu'avant ! "

Une mentalité de guerrier et une confiance retrouvée, ce sont les armes du FC Metz pour aborder ce dernier round contre Bastia. Sans oublier, bien sûr, comme le reconnait Coach Bölöni, une petite radio ou un téléphone pour suivre l'évolution du score à Bordeaux et au Havre.

" On va suivre ce qui se passe au Stade Océane et au Matmut Atlantique et ils feront pareil, mais le plus important c'est de prendre les choses en main, pour mériter la récompense. "

Cette récompense, la remontée en L1, seulement un an après l'avoir quitté, le FC Metz l'a déjà connue en 2016 et 2019. Alors comme dirait l'autre, jamais 2 sans 3 !

Le Sporting club de Bastia veut défendre sa quatrième place

Les Corses sont la surprise de ce championnat 2022-23 ! Quatrième au classement, le Sporting Club de Bastia compte 17 victoires, 9 nuls contre 11 défaites. Lors des 5 dernières journées, les hommes de Régis Brouard ont pris huit points sur 15 possible.

Après avoir tenu en échec le Havre, vendredi dernier sur pelouse, les Bastiais ont assuré qu'ils ne fausseraient pas le championnat en Moselle. Lors du match aller, le FC Metz avait été battu en Corse, un a zéro.

FC Metz-Bastia et la bataille pour la montée en Ligue 1, émission spéciale sur France Bleu Lorraine, ce vendredi 2 juin, à partir de 19h. Vos appels au 03 87 52 13 13 !