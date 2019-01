Ligue 2 : contre Clermont, le FC Metz vise la passe de 15 en championnat !

Metz

Les grenats enfin de retour à la maison. Plus d'un mois et demi après son dernier match à domicile (le 4/12 contre Niort) et après 4 déplacements consécutifs (Oissel, Valenciennes, St Quentin, Orléans), le leader messin accueille ce vendredi soir, le Clermont Foot Auvergne, 6ème au classement de la Ligue 2.

Toujours privé de coach Antonetti, retenu en corse pour raisons familiales depuis un mois, le club à la Croix de Lorraine espère poursuivre sa bonne série du moment (les grenats n'ont plus perdu depuis le 5/11). D'ailleurs L'absence du gourou corse du FC Metz, Fred Antonetti, n'a pas eu d'incidences négatives sur les performances du leader grenat (3 victoires consécutives depuis le 17/12). Vincent Hognon, le coach adjoint nous explique pourquoi.

Toujours pas de Rivière ni de Rivierez dans le groupe messin

Gardiens : Oukidja, Delecroix

Défenseurs : Balliu, Delaine, Sunzu, Boye, Jans

Milieux de terrain : Maïga, Fofana, Angban, Cohade, Hein, Gakpa

Attaquants : Jallow, Nguette, Boulaya, Niane, Diallo

Farid Boulaya, l'ancien clermontois, buteur vendredi dernier contre Orléans © Radio France - Thomas Jeangeorge

FC Metz- Clermont Foot Auvergne, 21ème journée de la Ligue 2, coup d'envoi à 20 heures à St Symphorien, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 19h30