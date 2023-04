Ligue 2 : contre Guingamp, Kévin Perrot, enfant du Stade Lavallois, espère enchaîner

Cela fait bien longtemps que Kévin Perrot n'était pas venu en conférence de presse. Et pour cause, cette saison, le défenseur latéral droit ne joue quasiment pas en Ligue 2. Seulement quatre matchs, et pas une seule titularisation. Contre Guingamp ce samedi (33e journée), le natif de Laval, revenu à l'été 2021 dans son club, sera peut-être sur le terrain dès le début de la partie.

Déterminé malgré les difficultés

Son ami, autre joueur adoré du club, Anthony Gonçalves, s'est blessé à un genou lors de la victoire contre Sochaux (2-1) et manquera toute la fin de saison. À 21 reprises en Ligue 2, Kevin Perrot n'a pas été convoqué par son entraîneur Olivier Frapolli, mais le joueur n'a jamais rien lâché.

"De toute façon, ce n'est pas dans mon tempérament. J'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même. Et ça, ça passe par des entraînements de qualité pour ensuite avoir la possibilité de jouer. Je me sens concerné, d'autant plus que Laval c'est mon club", martèle Kévin Perrot.

Quelques moments de blues

Le joueur prend sa saison avec philosophie. Il reconnaît quelques coups de mou parfois au gré des non-convocations. "Ce serait mentir que de vous dire qu'à un moment donné, on accepte cette situation avec facilité. Parfois, au quotidien, on va à l'entraînement en traînant un peu des pieds, mais ce n'est pas arrivé souvent. Après, on rentre à la maison, on voit ses enfants, sa femme et donc passe à autre chose", poursuit Kévin Perrot.

Contre Guingamp, Kévin Perrot sait ce qu'il faudra faire pour réussir son match. "Le coach me connaît. J'ai 33 ans aussi. Je sais où on veut aller avec l'équipe. Je n'ai pas vraiment besoin qu'on vienne me parler. Je ferai du Kévin Perrot". Et faire du Kévin Perrot, cela veut dire : se battre jusqu'à la 90ᵉ minute, être dur sur l'homme et généreux dans l'effort.

Guingamp-Laval, c'est un match à suivre en intégralité sur France Bleu Mayenne dès 18h45, avec notre consultant Ulrich Le Pen.