Metz, France

Duel bestial à St Symphorien, ou quand le graoully messin affronte l'ours ajaccien. Ce lundi, à l'occasion de la 4ème journée de la Ligue 2, le FC Metz affronte devant son public l' AC Ajaccio, qui compte dans son effectif les 2 anciens grenats Jérémy Choplin et Kévin Lejeune. Impressionnant depuis le début de la saison, le club à la Croix de Lorraine vise une 4ème victoire consécutive en championnat. De son côté, l' ACA ne compte que 3 petits points au classement.

Opa Nguette le revenant

L'un des messins en forme actuellement, c'est Opa Nguette. Transparent et souvent blessé la saison passé, le milieu de terrain sénégalais est entrain de renaître. Avec seulement 17 matchs au compteur et freiné par quelques blessures, l'ancien joueur du VAFC a peu à peu perdu la confiance en Ligue 1. Durant l'intersaison, la question de son départ s'est même posé, mais quand Coach Antonetti a posé ses valises en Lorraine, Il a demandé à ses dirigeants de tout faire pour le conserver. L'entraîneur du FC Metz l'a alors relancé et Opa Nguette a retrouvé son jeu basé sur des accélérations soudaines et des dribbles déroutants. S'il est épargné par les blessures, comme ce fut le cas contre Orléans, le milieu de terrain offensif du FC Metz, pourrait réaliser une très grande saison.

L' AC Ajaccio tarde à rebondir

Troisième la saison passée en Ligue 2, l' AC Ajaccio a participé aux barrages d'accession pour la montée à l'échelon supérieur. Après avoir sorti le Havre, l' ACA a perdu contre le 18ème de Ligue 1, Toulouse. Depuis cette occasion manquée, les coéquipiers de Johan Cavalli peinent à retrouver le niveau. En championnat, Ajaccio a été battu par Sochaux et Troyes. L' ours ajaccien ne s'est imposé qu'à Béziers (0-1).

Olivier Pantaloni, entraîneur de l'ACA © Radio France - Olivier Castel

FC Metz - AC Ajaccio, 4ème journée de Ligue 2, ce lundi 20 août 2018, à St Symphorien. Coup d'envoi à 20h45, avant-match sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr dès 20h15, avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et Sébastien Meyer, le coach du Sarreguemines FC.