Metz, France

Le leader messin chute encore. Ce samedi, à l'occasion de la 9ème journée de la Ligue 2, le club à la Croix de Lorraine a été battu à St Symphorien par Le Havre, 1 à 0. Le seul but de la rencontre a été inscrit par le milieu de terrain normand Zinédine Ferhat, peu après l'heure de jeu. C'est la première défaite à domicile de la saison pour le FC Metz, la deuxième d'affilée en championnat. Pour Frédéric Antonetti, le coach grenat, le FC Metz s'est fait " piéger par une solide et expérimentée formation havraise ".

Coach Antonetti analyse la défaite du FC Metz contre le Havre (0-1) Copier

Le FC Metz est en train de perdre de sa superbe

Le bel été du FC Metz, qui avait remporté ses 6 premiers matchs de championnat, est désormais un lointain souvenir. Depuis la trêve internationale, le club à la Croix de Lorraine reste sur une victoire et deux défaites, dont la dernière, ce samedi, contre le Havre : une formation normande réaliste, solide et beaucoup plus roublarde que nos grenats.

Depuis 2 journées, le leader messin semble moins fringant techniquement et physiquement. Le magicien grenat Farid Boulaya a laissé au vestiaire ses tours de passe-passe, et Captain Courage Renaud Cohade est aussi apparu émoussé hier. En somme, le leader mosellan traverse une période de moins bien. Pas de quoi s'alarmer, conclut Coach Antonetti. Il faut simplement se retrousser les manches et travailler sur de nouvelles options de jeu.

Depuis la fin de la première trêve internationale, les grenats n'ont empoché que 3 points sur 9. Ce break de 16 jours, début septembre, a-t-il coupé l'élan messin ? C'est la question posée à Thomas Delaine, le défenseur gauche du club à la Croix de Lorraine.

Thomas Delaine sur les effets néfastes ou non de la trêve internationale Copier

Au classement, le FC Metz est toujours leader de la Ligue 2, avec 2 points d'avance sur le Stade Brestois. Dernier match de cette 9ème journée, ce lundi, à 20h45, entre Troyes et Auxerre. Prochaine rencontre du club à la Croix de Lorraine à Sochaux, le 8 octobre.