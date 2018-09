Metz, France

Les Grenats en quête de réaction. Une semaine après avoir enregistré au Paris FC (2-1) sa première défaite de la saison en Ligue 2, le leader messin veut profiter de la réception du Havre (6ème), pour se relancer en championnat. L'entraîneur du FC Metz, Frédéric Antonetti, attend notamment de son équipe, plus de solidité.

Coach Antonetti espère un rebond de son équipe face au HAC Copier

Laurent Jans, le " grand duc "

Avant cette affiche du haut de tableau, on se focalise cette fois sur le défenseur Laurent Jans. Recruté cet été à Beveren en Belgique, l'international luxembourgeois de 26 ans, s'habitue peu à peu au foot français : il a été déjà été titularisé à 3 reprises en Ligue 2 et 2 fois en Coupe de la Ligue. Il est persuadé qu'il va progresser au contact du foot français.

Laurent Jans et le foot français Copier

Le FC Metz et le HAC, 20 ans d'amitié en tribune Ouest

Depuis plus de 20 ans, une partie des supporters du FC Metz et du Havre entretiennent des rapports privilégiés et amicaux. Les ultras de la Génération Grenat et ceux du Havre prendront notamment un verre ce samedi avant et après la rencontre. En Tribune Ouest, un tifo célébrant cette amitié, sera aussi dévoilée avant le coup d'envoi. Dans les gradins prendront aussi place, Florence, 46 ans, et Laurent, 50 ans. Ce dernier, supporter du HAC, a quitté la Normandie en 2016 pour s'installer à Metz et y vivre avec cette fidèle de la Génération Grenat. Ce fan havrais a même pris un abonnement à St Symphorien. Mais ce samedi, il espère une victoire de son club de cœur, le Havre.

La belle histoire d'amour entre une supportrice messine et un fan havrais Copier

FC Metz - Le Havre, 10ème journée de Ligue 2, coup d'envoi à 15 heures, à St Symphorien, à suivre sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr à partir de 14h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge, Gaby Dalvit et Damien Colombo