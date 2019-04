Ligue 2 : contre le Red Star, le FC Metz saisit sa deuxième occasion pour valider sa remontée

Ce vendredi 26 avril, à l'occasion de la 35ème journée de la Ligue 2, le leader grenat affronte la lanterne rouge du championnat, le Red Star. Une victoire et c'est le retour dans l'élite du foot français.

La deuxième chance du leader messin. Ce vendredi , à l'occasion de la 35ème journée de la Ligue 2, les grenats se déplacent à Beauvais pour y affronter le Red Star, bon dernier au classement. En cas de victoire des Grenats, la remontée en L1 sera officielle. Mardi dernier, le FC Metz, tenu en échec par Grenoble (1-1), avait gâché une première occasion de fêter ce retour dans l'élite. Mais pour Vincent Hognon, le coach adjoint messin, il faut tourner la page.

Vincent Hognon, le coach messin avant le déplacement au Red Star Copier

Le FC Metz hyper favori

Si on regarde le classement et la forme du moment des deux équipes, le FC Metz ne devrait faire qu'une bouchée du club de St Ouen. Les grenats, faut il le rappeler, sont invaincus en championnat depuis 14 journées. Alors que les Franciliens n'ont remporté que deux petits matchs depuis le début de la phase retour. Mais pour autant, le staff grenat préfère rester prudent. Le Red Star a encore une petite chance de sauver sa peau en L2. Et un nouvel entraîneur, Christian Caminiti, vient d'être nommé pour une mission commando.

Le stade Pierre Brisson, l'un des moins fréquentés de Ligue 2

Le mythique stade Bauer, à St Ouen, le fief historique du Red Star, n'est pas homologué pour la Ligue 2. C'est donc à Beauvais, au stade Pierre Brisson, que le club francilien a trouvé refuge. Cette enceinte n'attire pas les foules, avec moins de 2300 spectateurs de moyenne. Selon le responsable de la sécurité du FC Metz, seulement une petite centaine de supporters messins se rassembleront dans le parcage visiteurs du stade. Beaucoup de groupes grenat n'ont pas trouvé de bus pour s'y rendre.

#RedStarLegacy

12 avril 1936. Dernier de D1, le @RedStarFC reçoit Metz, tombeur de l'Étoile Rouge une semaine avant en demi-finale de Coupe de France. Pour cette 3ème confrontation de la saison, les Audoniens vont prendre leur revanche [...] #REDFCM ➡️ https://t.co/deJEYzFvuLpic.twitter.com/nUcjUBMlzq — Red Star FC ✪ (@RedStarFC) April 25, 2019

