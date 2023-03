Ligue 2 : contre le Stade Lavallois, le FC Metz entame la dernière ligne droite de son opération remontée

Surtout pas de mauvaise blague ! En ce premier avril, jour des farces par excellence, le gros poisson grenat affronte un mal classé de la Ligue 2, le Stade Lavallois. Après deux semaines de break printanier, le FC Metz, dans le cadre de son opération remontée, vise naturellement les trois points. Les Messins, quatrième, comptent toujours deux points de retard sur Bordeaux, 2e. Les Girondins joueront lundi à Guingamp tandis que Sochaux (3e) se déplacera ce samedi à Bastia (5e)

Kouao suspendu !

Pour cette rencontre de la 29e journée de la Ligue 2, le FC Metz sera privé des services de Koffi Kouao. Le latéral droit du FC Metz, averti 3 fois lors des 10 dernières journées, est suspendu pour la réception de Laval. Sofiane Alakouch est blessé tout comme le néo-professionnel Ousmane Kébé.

Trois équipes du top 5 au menu du sprint final messin

Il y a du lourd au programme, avec 3 équipes du top 5 qui croiseront la route de nos Grenats : la réception de Bordeaux, dans 2 semaines, un déplacement à Sochaux lors de l'avant-dernière journée, et une semaine plus tard, pour clore le championnat et fêter qui sait la remontée à St Symphorien, un dernier match contre Bastia.

Le FC Metz affrontera aussi plusieurs mal classés qui vont jeter leurs dernières forces dans la bataille pour leur maintien : Laval, ce soir, Pau, dans une semaine, avec la découverte inédite du Nouste Camp, Niort et un voyage aussi pas commode à Geoffroy Guichard, le stade de St Etienne. Au menu enfin, 3 clubs du ventre mou : Grenoble, Guingamp et le Paris FC.

Durant ces deux prochains mois, le club à la Croix de Lorraine n'aura pas trop de marges de manœuvre. Objectif : prendre le plus de points possible pour dépasser au classement Sochaux et Bordeaux. Et Coach Bölöni a sa petite recette pour tenter y parvenir : " Il faudra être à 120% au minium ! "

Laval dans le dur

17e et premier relégable, le Stade Lavallois reste sur quatre défaites consécutives en championnat, contre Niort, Le Havre, QRM et le Paris FC. Le dernier succès des Mayennais remonte au 18 février lors d'un déplacement à Pau (0-1). Les Hommes d'Oliver Frappoli ont tout de même tenu en échec à l'aller, nos Grenats (3-3). Il faut dire que ce soir-là, le FC Metz avait fini la rencontre à 9, après les expulsions de Centonze et d'Oukidja.

FC Metz - Laval, 29e journée de la Ligue 2, coup d'envoi à 19 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 18h30 avec Thomas Jeangeorge et Thomas Lavaud.