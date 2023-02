Ligue 2 : contre Nîmes, le FC Metz est à la recherche d'un second souffle

Le FC Metz à la chasse aux crocos nîmois et aux points ! Ce samedi, à l'occasion de la 25e journée de la Ligue 2 de foot, les Grenats (4e) accueillent le Nîmes Olympique, 17e et premier relégable.

ⓘ Publicité

Après deux nuls consécutifs à Dijon et contre Caen , le club à la Croix de Lorraine a besoin d'une victoire pour rester au contact de Sochaux et Bordeaux, respectivement 3e et 2e.

Seulement moins de 50 jours après le match aller

C'est l'une des conséquences de l'instauration en Ligue 2 du calendrier asymétrique. Moins de 50 jours après leur large victoire dans le Gard, les Grenats retrouvent ce samedi le Nîmes Olympique. Le 10 janvier dernier, lors du match aller, le FC Metz n'avait fait qu'une bouchée des Crocos s'imposant, 4 buts à un, avec notamment un doublé de Lenny Joseph.

Avec seulement 6 victoires cette saison, dont une seule à l'extérieur, le mal classé nîmois, qui officiait en Ligue 1, il y a encore 2 ans, lutte désormais pour ne pas descendre en National. Une équipe dans le dur, dont la défense commet beaucoup d'erreurs en ce moment, selon son entraineur, Fred Bompard.

En somme, un candidat idéal pour permettre aux Grenats, qui n'ont pris que 7 points lors des 5 dernières journées de se relancer. Mais attention aux apparences. Cette saison, à la maison, le FC Metz a été incapable de s'imposer contre les mal classés dijonnais, niortais et ruthénois. Il est temps d'inverser la tendance.

Les langoustes de Koffi Kouao et un directeur de supermarché bienveillant !

C'est l'une des révélations messines de la saison. Le défenseur ivoirien Koffi Kouao s'est imposé au poste d'arrière droit. Avant de porter le maillot grenat, il a évolué dans différents clubs portugais et à l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire. Une équipe qu'il a intégré grâce à un directeur de supermarché à Abidjan.

Koffi Kouao a grandi avec ses 8 frères et sœurs dans le petit village de pêcheur d'Assinie. En 2014, Son père, Kouassi reçoit un appel d'Abidjan. Au bout du fil : un directeur de supermarché qui va changer la vie de son fils, passionné de foot.

" Ce directeur a passé une commande de langoustes. Avec mon père, on s'est rendu à Abidjan pour lui apporter sa commande. Sur place, mon papa lui a demandé s'il pouvait m'aider à faire un essai dans une académie. Cet entrepreneur était sponsor de l'ASEC Mimosas, Il a alors pris son téléphone et le directeur du centre de formation est venu me voir dans mon village et j'ai obtenu un essai d'un an au sein de cette académie. C'est grâce à cette histoire un peu folle de langoustes que j'ai débuté ma carrière ".

Depuis cette histoire de langoustes, Koffi Kouao et ce directeur de supermarché sont restés en contact. Ils s'appellent régulièrement. et le défenseur messin espère qu'un jour cet entrepreneur pourra se libérer pour venir l'encourager à St Symphorien.

Le groupe nîmois : 19 joueurs convoqués

FC Metz - Nîmes Olympique, coup d'envoi à 19 heures, à suivre sur France Bleu Lorraine dès 18h30 avec les commentaires de Thomas Jeangeorge et de Gaby Dalvit.