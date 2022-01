Ligue 2 : contre Sochaux, le HAC déchante sous la pluie

Sous le déluge, Le Havre a subi, ce samedi face à Sochaux, sa 4e défaite de la saison, la 3e au Stade Océane (0-1). Les Ciel et Marine cèdent du terrain dans la course aux play-offs.

En recevant Sochaux, qu'il talonnait d'un seul point, le HAC avait la possibilité de réintégrer le Top 5. Battu pour la deuxième fois de suite au Stade Océane, où il a concédé trois de ses quatre défaites depuis l'ouverture du championnat, le club doyen s'en est malheureusement éloigné. L'année 2022, celle de son 150e anniversaire, ne pouvait donc pas plus mal commencer.

Disputé sous des trombes d'eau, ce match, le premier de la phase retour, a confirmé plusieurs choses : d'une part, les Havrais, dont la dernière victoire à domicile remonte au 23 octobre, sont toujours aussi déficients devant leur public, où ils n'ont pris que deux points sur les douze derniers mis en jeu (2 n, 2 d). D'autre part, leur secteur offensif affiche, encore et encore, trop de limites, pour faire basculer en leur faveur ce type de rencontre, équilibrée et accrochée, face à un adversaire direct.

Privés de dix joueurs, dont sept touchés par le Covid, les Ciel et Marine n'ont pourtant pas livré un mauvais match, loin de là. Leur première mi-temps fut même plutôt consistante, avec à la clé deux belles occasions : une tête d'Alioui détournée par Jeannin (12e), et une frappe de Baldé, parfaitement décalé par Cornette, là encore repoussée par le gardien sochalien (28e).

Kitala entre et marque

Les Doubistes, eux aussi, se sont montrés dangereux, notamment sur un centre de Kalulu mal réceptionné par N'Diaye, pourtant seul aux six mètres (32e). Ce même N'Diaye ne fut pas plus en réussite trois minutes plus tard, sa frappe passant de peu à côté (35e).

Entre deux équipes très proches l'une de l'autre et aux caractéristiques similaires, on sentait que le match pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. Et c'est finalement à Sochaux que le sort a bien voulu sourire. Alors qu'il venait tout juste d'entrer en jeu, Kitala a profité d'un service servi plein axe de Weissbeck pour inscrire l'unique but de l'après-midi (0-1, 65e). La suite s'est résumée à une domination stérile des Havrais, incapables, en dehors d'une frappe de Cornette en toute fin de partie, de mettre réellement en danger Jeannin et sa défense.

Les joueurs ne sont pas loin de leur maximum. Paul Le Guen

"Je suis extrêmement satisfait de l'engagement des joueurs, voulait tout de même positiver le coach Paul Le Guen. Je trouve qu'on est généreux, les joueurs font le maximum pour tenter d'obtenir des résultats, et aux yeux d'un entraîneur, c'est le principal. Sur le plan des attitudes, ils ne sont pas loin de leur maximum. On a eu beaucoup de corners et de situations intéressantes, mais il nous a manqué un peu de percussion offensive. On ne fait pas tout bien, mais regardez l'équipe avec laquelle on finit le match. Il y a énormément de jeunes, des joueurs qui débutent à ce niveau. C'est une déception sur le plan du résultat. Je trouve qu'on n'est pas récompensé."

Le HAC disputera son prochain match le lundi 17 janvier face au Paris FC, un autre prétendant aux premières places.