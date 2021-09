Ligue 2 : Costaud, le HAC poursuit sur sa lancée à Nîmes

Auteur d'une prestation aboutie, Le Havre s'est imposé ce samedi à Nîmes grâce à un but de Thiaré (0-1). Ce quatrième succès de la saison, le deuxième à l'extérieur, permet aux Ciel et Marine de grimper à la 5e place après dix journées.

La belle série continue. En l'emportant, logiquement, ce samedi à Nîmes (0-1), le HAC a préservé son invincibilité à l'extérieur. Il a aussi aligné un septième match de suite sans défaite et signé un sixième clean-sheet en dix journées. Le voilà installé à la 5e place après un quart de championnat.

Dans le Gard, les Havrais ont été fidèles aux valeurs qu'ils affichent depuis le début de saison. A savoir beaucoup de solidité et de générosité. Les hommes de Paul Le Guen ont le goût de l'effort, cette volonté de se battre ensemble, le tout, bien évidemment, au service d'un collectif qui semble monter en puissance.

Thiaré rate le coche puis se rattrape

Face à Nîmes, qui n'avait encore jamais perdu à domicile cette saison, les Ciel et Marine ont également été séduisants par instants, bien meilleurs en tout cas dans l'animation offensive. La preuve, ils se sont procuré bien plus d'occasions que leurs adversaires : une frappe de Boutaïb dans le petit filet, une autre de Cornette détournée par Bratveit, et surtout ce face à face manqué de Thiaré quelques minutes après la reprise.

Parfaitement lancé par Cornette, le Sénégalais s'est présenté seul face au gardien nîmois, avant de frapper à côté. Mais Thiaré s'est racheté de la plus belle des manières, en reprenant victorieusement de la tête un corner de Cornette (0-1, 64e). Son troisième but de la saison.

Par la suite, les Havrais n'ont jamais réellement tremblé pour contenir les velléités nîmoises, assez rares. La preuve, Fofana n'a eu aucune intervention déterminante à effectuer.

On a fait un vrai pas en avant. Paul Le Guen

« On a fait un bon match, apprécie le coach Paul Le Guen. On n’a rien volé. Par rapport à notre prestation, les trois points sont mérités. C’est encourageant. Je trouve qu’on progresse et on a d’ailleurs progressé tout au long de ce match. Avec le match de Sochaux (2-0, 2e j.), c’est peut-être notre prestation la plus aboutie. Certains joueurs s’affirment, c’est prometteur. Ce soir, on fait un vrai pas en avant. »

« C’est mérité, largement, savoure Jamal Thiaré. On voulait les trois points, c’est chose faite. On essaie de mettre quelque chose en place et ce soir, on a été largement au-dessus de ce qu’on disait de nous récemment. On va essayer de s’améliorer encore. Collectivement, je ne sais pas si c’est notre meilleur match, mais on a été très rigoureux, solidaires. Le classement ? Sincèrement, on n’y pense pas. Simplement, on a envie d’aller titiller ceux qui sont plus haut. Quant à moi, je n’ai pas cogité après l’occasion manquée. Je me suis tout de suite remis dedans, je savais qu’une autre opportunité se présenterait. C’est ça un attaquant, ça loupe, ça marque. »

Le HAC disputera son prochain face à Dijon, un autre relégué de Ligue 1, samedi au Stade Océane. Avec, bien évidemment, l'envie de ne pas s'arrêter en si bon chemin.