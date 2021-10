Ligue 2 : coup d'arrêt pour le HAC à Dunkerque

Le Havre, qui restait sur dix matches sans défaite, s'est incliné ce samedi à Dunkerque (1-0) sur un but inscrit en début de seconde période par l'ancien Havrais Bilal Brahimi. Après l'ouverture du score, les Ciel et Marine, à court d'idées, n'ont jamais donné l'impression de pouvoir revenir.

La belle série a donc pris fin ce samedi à Dunkerque. Invaincu depuis dix matches, le HAC s'est pris les pieds dans le tapis, après avoir livré une prestation bien décevante, surtout dans le domaine offensif.

La première période avait pourtant laissé entrevoir une issue plus heureuse. Mais cette fois, la réussite n'était pas havraise. Sur un corner de Cornette, PI Ba voyait sa reprise de la tête fracasser la transversale (8e). Guère inspirés dans la construction du jeu, les Ciel et Marine continuaient tout de même à se montrer dangereux sur coup de pied arrêté. Mais Mayembo était trop court pour reprendre un coup franc de Cornette (41e).

Boutaïb dans un mauvais soir

En face, les Dunkerquois, valeureux et bien organisés, ne se montraient pas plus dangereux. Fofana n'avait rien eu à faire au cours d'une première période équilibrée et dépourvue de sensations fortes. Mais les Nordistes allaient déloquer la situation neuf minutes après la reprise. Brahimi, qui évoluait avec la réserve du HAC la saison passée, échappait à la vigilance de la défense havraise et trompait Fofana d'une astucieuse pichenette (1-0, 54e).

Piégés, les Ciel et Marine confondaient par la suite vitesse et précipitation. Empruntés, brouillons et sans ressort, ils n'avaient de cesse de se casser les dents sur un bloc dunkerquois regroupé dans sa moitié de terrain et prompt à exploiter chaque possibilité de contre. Un lob de Pierre décoché à près de cinquante mètres obligeait Fofana à intervenir (65e).

Admirablement servi par Lekhal, Boutaïb aurait pu sauver les meubles s'il ne s'était pas heurté à la sortie autoritaire de Maraval. Le symbole d'une soirée pénible pour le Marocain, dont le carton jaune reçu dans le Nord le privera du match face à Amiens le 27 novembre.

On a été un peu nerveux, dispersés, et ça a donné des attaques mal menées. Paul Le Guen

« Notre première mi-temps a été très cohérente. J’ai vraiment aimé. On était plutôt dominateurs. A la mi-temps, j’ai dit aux joueurs d’être patients. Mais après l'ouverture du score, on a perdu le fil, résumait le coach Paul Le Guen. On s’y est mal pris pour revenir. On a été un peu nerveux, dispersés, et ça a donné des attaques mal menées. Les joueurs ont fait des efforts, mais il n’y a pas eu assez de tirs cadrés, pas assez d’occasions. La dernière demi-heure m’a vraiment agacé, c’était quelconque. »

« On a manqué de créativité, de justesse, reconnaissait le défenseur Pierre Gibaud. On savait que Dunkerque nous attendrait, avec un bloc solide, compact, mais il y avait la place pour mieux faire. On a essayé de jouer plus long, dans la mesure où nous ne parvenions pas à faire la différence avec notre jeu de passes, mais ça n’a pas marché. Un match nul aurait peut-être été logique. Après, globalement, ça reste un bon début de saison. Si on nous avait dit que nous serions quatrièmes après quatorze matches, on aurait signé. »

Battu pour la première fois de la saison à l'extérieur, le HAC tentera de repartir de l'avant samedi au Stade Océane face à Valenciennes.