Ligue 2 : coup de massue pour le HAC face à Ajaccio

Le Havre s'est incliné ce samedi au stade Océane face à l'AC Ajaccio (0-1). Un scénario cruel pour des Havrais qui ont vu deux de leurs tentatives s'échouer sur le poteau, et deux autres repoussées par un gardien corse impérial. Et c'est en fin de match qu'ils se sont fait piéger en contre.

Victor Lekhal et les Havrais se retrouvent désormais à six points de l'AC Ajaccio, qui a pris (provisoirement ?) la tête du classement

Le HAC a concédé ce samedi face à l'AC Ajaccio sa 3e défaite de la saison, la 2e à domicile (0-1). La rencontre a basculé à la 85e minute. Alors que les Ciel et Marine venaient de se créer une énorme occasion par PI Ba, dont la reprise fut magistralement détournée par Leroy, les Ajacciens ont inscrit l'unique but dans les secondes suivantes sur un contre express conclu par une frappe imparable de Courtet sous la barre.

Pape Ibnou Ba aurait pu tout changer

PI Ba a bien eu la balle d'égalisation à la 88e, mais le Sénégalais a buté, là encore, sur un gardien corse impérial. Le scénario est d'autant plus rageant que les Ciel et Marine ont aussi manqué de réussite plus tôt dans l'après-midi. D'abord sur une reprise de la tête de Gibaud repoussée par le poteau, à la suite d'un corner de Cornette (22e). Ensuite sur une percée d'Abdelli relayée par Richardson, dont la tentative a fini également sur le poteau.

Les Corses, eux aussi, ont joué de malchance sur une tête de Courtet déviée par Fofana sur le haut de la transversale (48e). Mais c'est pratiquement la seule fois où les Havrais ont été mis en danger.

Il va falloir s'accrocher et vite rebondir. On va le faire car notre équipe a du mental. Paul Le Guen

"C'est cruel parce qu'on est contré à cinq minutes de la fin alors qu'on a fait un match consistant face à une équipe dure à manoeuvrer, commente le coach Paul Le Guen. On aurait mérité mieux, c'est sûr. Il va falloir s'accrocher et vite rebondir. On va le faire car notre équipe a du mental."

Après 18 journées, le HAC reste 6e, mais se retrouve désormais distancé de six points par Ajaccio, qui a pris la tête du classement en attendant la rencontre de Toulouse lundi face à Rodez. "Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, estime le milieu Victor Lekhal. On a su être solide et concéder peu d'occasions. Mais il nous a manqué ce petit brin de réussite. On est très déçu et on a déjà hâte d'être au prochain match."

Ce sera le mardi 21 décembre à Auxerre pour le dernier rendez-vous de la phase aller.