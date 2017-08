Ligue 2 : courtisé par l'ASNL, le Clermontois Dugimont non retenu pour la deuxième journée de championnat

L'attaquant de Clermont Rémy Dugimont ne participera pas à la deuxième journée de Ligue 2. Le joueur courtisé par l'ASNL n'est pas retenu par son entraîneure Corinne Diacre. Un pas de plus vers son arrivée à Nancy ?

Le bras de fer continue entre Rémy Dugimont et son club du Clermont Foot. Courtisé par l'AS Nancy Lorraine, le meilleur joueur de Clermont la saison dernière (13 buts et 6 passes) ne s'était pas entraîné avec ses partenaires cette semaine. Et logiquement, il n'a pas été sélectionné par Corinne Diacre pour la réception de Tours ce vendredi.

Les discussions continuent

Il assistera à la deuxième journée de championnat devant sa télévision alors que les discussions se poursuivent avec l'AS Nancy Lorraine pour la venue du joueur de 31 ans. En cas d'arrivée, Dugimont serait la quatrième recrue du mercato nancéien après Jourdren, Abergel et Eler.