Ligue 2 : Cristian Battocchio revient au Stade Brestois

Brest, France

Il n'était donc pas revenu à Brest que pour s'entretenir...

Cristian Battocchio est la première recrue du mercato hivernal brestois. Le milieu offensif s'est engagé pour deux saisons et demi avec le Stade Brestois.

Battocchio a déjà joué deux saisons à Brest. Sa technique, son aisance sur coup-francs, et sa polyvalence au poste de milieu offensif y ont laissé de sacrés souvenirs.

Lors de sa deuxième et dernière saison avec Brest, il avait inscrit huit buts et délivré six passes décisives. Les supporters de Lens s'en souviennent encore.

Libre depuis quelques jours

Battocchio était libre depuis la résiliation de son contrat avec le Maccabi Tel Aviv (D1 Israëlienne), avec qui il a joué l'Europa League. Club qu'il avait rejoint il y a un an et demi, après avoir repoussé une prolongation de contrat du Stade Brestois.

Il avait, à l'époque, expliqué son départ par des raisons financières, à nos confrères du Télégramme.

Où sur le terrain ?

Cristian Battocchio arrive dans un secteur de jeu déjà bien fourni. S'il semble difficile de l'imaginer jouer dans l'axe, en raison du niveau affiché cette saison par Mathias Autret, il semble en mesure de faire son trou sur un poste plus excentré. Notamment à gauche, où Yoann Court a eu du mal à enchaîner les matchs, et où Ferris N'Goma n'a pas impressionné.

Né à Rosario, en Argentine, Cristian Battocchio a été formé à l'Udinese, le club d'Udine, tout à l'Est de l'Italie. Il a notamment connu quelques sélections avec l'équipe espoir italienne. Après un passage en Angleterre, à Watford, il avait signé à Brest, en 2015.