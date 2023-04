Ligue 2 : cruelle désillusion pour Sochaux contre Pau (2-3)

Le réveil risque d'être difficile pour les joueurs et les supporters du FCSM. Les Jaune et Bleu se sont inclinés, ce samedi soir, au stade Bonal, face à Pau, lors de la 31ème journée de Ligue 2 , après avoir pourtant égalisé à trois minutes de la fin du temps additionnel. Après dix minutes premières minutes convaincantes, ils ont été douchés sur une contre-attaque conclue par Eddy Sylvestre. Plus en difficulté ensuite, ils ont concédé le but du break, sur un nouveau contre, cette fois conclu par Yanis Begraoui.

Sonnés, ils ont fini par réagir à la 58ème minute sur une tête de Tony Mauricio, entré en jeu à la mi-temps. Bien servi par Ndour, Mauricio a redonné de l'espoir aux supporters venus garnir le stade Bonal. L'égalisation s'est ensuite fait attendre mais a bien eu lieu, à la 93ème, sur une nouvelle tête, cette fois du jeune Skelly Alvero, après un centre de Julien Faussurier, titulaire à la place de Valentin Henry.

Dans une enceinte de Bonal réveillée et chauffée à blanc, on ne voyait plus les Sochaliens perdre. Mais en tentant d'aller chercher ce troisième but et les trois points, ils ont de nouveau été sanctionnés sur contre, après une faute de Skelly Alvero dans la surface provoquant un pénalty. Yanis Begraoui n'a pas manqué l'occasion d'offrir la victoire à son équipe, en prenant parfaitement Maxence Prévot à contre-pied, à la 96ème. Un succès qui fait du bien aux Béarnais mais plonge les Jaune et Bleu dans le doute. Certains joueurs semblaient particulièrement abattus au coup de sifflet final.

Des errances défensives qui coûtent cher

Après la rencontre, en conférence de presse, l'entraîneur du FCSM, Olivier Guégan, avait bien du mal à expliquer cette défaite de son équipe, face à un mal-classé : "Les matchs charnières, cette saison, on ne les a pas gérés, on ne les a pas maîtrisés, dans plein de domaines. Ce soir, c'est clair qu'on a payé encore. Il va falloir digérer, analyser, et repartir dès samedi à la bagarre".

Il a tout de même pointé du doigt sa défense, trop facilement mise en difficulté à plusieurs reprises, ce samedi soir, face à une attaque paloise pourtant dernière du championnat, avec seulement 23 buts inscrits avant la rencontre. "Ce qui est sûr, c'est que si pour gagner un match, il faut en mettre trois à chaque fois, c'est juste pas possible, donc le secteur défensif, il va falloir régler ce problème", regrettait Olivier Guégan.

Constat partagé par le capitaine sochalien, Gaétan Weissbeck, remonté, en quittant les vestiaires pour rentrer chez lui : "On n'a pas le droit d'être aussi fébriles défensivement. À chaque fois qu'on perd le ballon, il y a une contre-attaque, il y a cinquante mètres d'espace dans nos lignes, ça n'est pas possible".

Une belle occasion manquée de recoller avec Bordeaux

Au delà du scénario du match, c'est surtout celui de la journée qui est particulièrement difficile à avaler pour les joueurs et supporters du FCSM, puisqu'il y avait un vrai coup à jouer après la défaite de Bordeaux, à Metz, un peu plus tôt dans l'après-midi (3-0). En cas de succès, les Jaune et Bleu auraient pu revenir à un point des Girondins et de la deuxième place. Avec ce revers, ils restent à quatre unités de Bordeaux, et laissent même les Messins leur passer devant.

De quoi laisser un goût très amer dans la bouche de Gaétan Weissbeck : "Quand on joue la montée, on ne peut pas faire une première mi-temps comme ça, c'est inadmissible. J'ai presque honte ce soir, faire ça, ce n'est pas possible. Quand on joue une montée, il faut faire preuve de personnalité et d'envie. Ce soir il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de niaque. On dirait que c'est un match de fin de saison qu'on subit, qu'on joue tranquilles".

Après le match, les ultras de la tribune Nord ont d'ailleurs reproché aux joueurs de ne "pas avoir mouillé le maillot". Tout n'est cependant pas fini pour Sochaux, la montée est encore possible mais elle s'éloigne avec cette défaite. Elle pourrait définitivement s'envoler si le club ne parvient pas à s'imposer à Laval, le week-end prochain, encore face à un mal classé qui joue sa survie.

