Ligue 2 : Damien Perquis, ex-défenseur du FCSM, raccroche les crampons

C'est la fin d'une belle histoire, mais c'est aussi le début d'une autre qu'on ose croire tout aussi belle et riche. Damien Perquis a rangé pour de bon ses crampons dans son sac, tout au fond de l'armoire. L'ancien défenseur central du FC Sochaux-Montbéliard (2007 à 2012) annonce officiellement ce lundi la fin de sa carrière de footballeur professionnel. Pour expliquer sa décision, le "grand blond" délivre un message émouvant sur son compte twitter. A 36 ans, et après 18 ans au haut niveau, le natif de Troyes résume sa pensée en ces mots "Tout est, à présent, dans ma tête et dans mon coeur". Ses anciens coéquipiers et les supporteurs des jaune et bleu lui rendent hommage.

Un des chouchous du public de Bonal

Damien Perquis était sans club depuis la fin de son contrat la saison dernière avec le Gazélec Ajaccio. Formé à Troyes, international Espoirs pour la France, il a aussi joué l'Euro 2012 pour la Pologne, le pays d'origine de sa grand-mère. Le défenseur a connu 7 clubs professionnels, en France (Troyes, Saint-Etienne, Sochaux, Gazélec Ajaccio) et à l'étranger (Bétis Séville, Toronto et Nottingham Forest).

Au FCSM, de 2007 à 2012, il était l'une des coqueluches des supporteurs des jaune et bleu. Les fans sochaliens aimaient sa combativité, son amour du maillot, et sa rage de vaincre. Défenseur intraitable, surtout dans les airs, il inscrit 11 buts sous les couleurs sochaliennes dont quelques uns mémorables. On pense notamment à celui marqué d'une belle tête au premier poteau sur un corner de Nicolas Maurice-Belay au printemps 2008. Il signait la première victoire du FCSM à Auxerre après 15 ans de disette sur les bords de l'Yonne. Damien Perquis était prêt à revenir à Sochaux l'été dernier dans un ultime défi pour apporter son expérience aux Lionceaux, mais l'affaire ne s'est finalement pas conclue.

Sur twitter, ses fans n'ont pas manqué de lui témoigner toute leur affection.

Quelques uns de ses anciens coéquipiers saluent aussi la carrière de Damien Perquis comme Ryad Boudebouz ou Mathieu Peybernes qui ont joué avec le défenseur central à Sochaux.

Tous ses anciens clubs relaient également l'annonce de la retraite de Damien Perquis avec une mention spéciale forcément pour le FCSM qui offre en souvenir un florilège des grands moments du "grand blond" en jaune et bleu.

Damien Perquis conclut "il est temps de rendre à présent ce que le foot m'a offert et appris. Une nouvelle carrière a démarré. Le football ne sera jamais très loin". Bravo et respect M. Perquis qui est le parrain de 100%FCSM (ex-Club Sochaux). Il a été, en septembre 2010, l'invité de la toute première émission des supporteurs sochaliens sur France Bleu Belfort Montbéliard. Nul doute qu'il reviendra au micro pour le plus grand bonheur des fidèles de Bonal.