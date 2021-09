Ligue 2 : Daniel Stendel peut-il rester à la tête de l'ASNL ?

L’ASNL est dans une situation de plus en plus délicate. Battue à Grenoble, l'AS Nancy Lorraine reste dernière avec 3 point pris sur 27. La question du maintien de l'entraîneur Daniel Stendel est posée.

Où s'arrêtera l'AS Nancy Lorraine ? Le club au chardon est en grande difficulté après sa défaite 4-1 à Grenoble, en supériorité numérique pendant la seconde période. Derniers au classement, les Nancéiens n'ont pris que trois points sur 27. A la veille d’un match déjà crucial face à Amiens, l’équipe doit réagir vite. Mais avec un tel bilan comptable et une situation déjà dangereuse, le maintien de l’entraîneur Daniel Stendel est-il encore tenable ?

Pas gâté par les circonstances

Il serait injuste de lui imputer tous les maux de l’équipe en ce moment, mais lorsqu’il faut un électrochoc, c’est souvent le maillon le plus facile à faire sauter. Même si certains de ses choix peuvent interpeler ou questionner, on peut reconnaitre que l'Allemand n’est pas gâté avec un groupe sans cesse différent au gré des blessures ou suspensions. Il n'est pas impliqué dans les manques techniques, les erreurs et le manque de détermination constatés mardi soir.

Changer d'entraîneur, une garantie ?

En revanche, on peut peut-être lui reprocher le manque de cohésion collective de cette équipe. C’est à lui et à son staff de créer un groupe, une solidarité dans cet effectif et pour l’instant, c'est davantage une addition d'individualités que l'on observe sur le terrain. Son idée de jeu, celle aussi des dirigeants, est aussi en question : un jeu censé être offensif, agressif, ambitieux. A-t-il les joueurs pour le faire ? Pour l’instant, la réponse est non. Le changement d’entraîneur serait loin d’être la garantie d’une amélioration, mais clairement la direction va devoir agir vite, avant que la situation ne devienne trop compliquée. L’ASNL compte déjà quatre points de retard sur le 18e.

Réaction rapide de l'ASNL attendue dès vendredi face à Amiens, 17e, pour la 10e journée de championnat. Coup d'envoi à 21 heures sur France Bleu Sud Lorraine et francebleu.fr.