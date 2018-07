Nancy, France

Il vient d'arriver et portera le brassard de capitaine de l'AS Nancy Lorraine : le milieu de terrain, international cap-verdien, Danilson Da Cruz a été désigné capitaine du club au chardon. Un brassard laissé vacant après la retraite de Youssouf Hadji et les départs de Julien Cétout et Joffrey Cuffaut.

Danilson Da Cruz, nouveau capitaine #ASNL A post shared by ASNL (@asnancylorraine) on Jul 24, 2018 at 6:42am PDT

Un choix qui pourrait surprendre, Da Cruz, 32 ans, est arrivé cet été, mais qui reste logique : l'international cap-verdien était capitaine dans ses deux précédents clubs, le Red Star et Reims. Un leader presque naturel au milieu de terrain, un rôle qu'il apprécie :

Je suis quelqu'un d'entier, qui fait ce sport par passion mais aussi parce que j'adore le rapport humain [...] Le coach m'a mis à l'aise et m'a dit que c'était dans ce rôle qu'il m'attendait."

Danilson Da Cruz reste sur plusieurs saisons pleines, il a joué la montée ces trois dernières années avec un titre de champion à Reims à la clé, avec le brassard. Un recrutement précieux pour le club selon l'un des cadres du groupe, l'ailier Antony Robic :

Il a l'habitude, on ne va pas lui apprendre et au contraire, son expérience ne peut faire que du bien au groupe."

Danilson Da Cruz disputera face à Béziers ce vendredi, son 124e match de Ligue 2, le premier sous les couleurs de l'AS Nancy Lorraine.