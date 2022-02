Ligue 2 : Dans un "championnat fou", Sochaux vise toujours plus haut contre Amiens

Le FCSM reçoit ce samedi Amiens, dans un stade Bonal libéré des jauges sanitaires. Les Sochaliens, quatrièmes, veulent continuer leur bon début d'année 2022 pour essayer d'aller encore un peu plus haut. Mais dans un championnat de Ligue 2 toujours aussi surprenant et piégeux, prudence...

Sept points sur neuf en 2022, aucune défaite depuis six rencontres en championnat (la dernière remonte au mois de novembre, à Toulouse), quatrième du classement : les chiffres ont de quoi enthousiasmer le FCSM. Mais cette saison, la lutte est telle en haut de tableau que la rationalité n'est pas de mise pour viser la montée. Pour rester en haut, il ne faut rien laisser en chemin.

Nouvelle étape de la route de la montée contre une équipe amiénoise qui peut être surprenante. Une rencontre pour laquelle les Sochaliens seront privés de Tony Mauricio et Yann Kitala, suspendus.

Un championnat "fou" et "excitant"

Les journées en retard l'ont prouvé : les "gros" calent chez les "petits", et au classement, l'espace est mince. Seulement deux points entre le TFC, leader, et Sochaux, quatrième. Auxerre, cinquième, n'est qu'à cinq points de la première place. Une addition de bonnes ondes pourraient même permettre aux Jaune et Bleu d'être leaders à l'issue de cette 23e journée : une large victoire contre Amiens, combinée à une défaite de Toulouse (qui reçoit Dijon) et un nul dans l'affiche de la journée, Paris FC-Ajaccio.

"Ce championnat est fou, et difficile" souligne l'entraîneur du FCSM, Omar Daf. "Je pense que cela faisait aussi longtemps qu'on n'avait pas vu autant d'équipes en haut du classement avec si peu d'écart. Tout le monde peut battre tout le monde. C'est un championnat ouvert, même si il y a cinq équipes qui sont au dessus depuis le début. Ça peut se jouer sur sur un détail. _C'est très stimulant et c'est même excitant parce qu'on sait qu'il n'y a aucun match qui est gagné d'avance_. Mais ce n'est pas fini."

Les supporters sochaliens salivent déjà des affiches qui se profilent d'ici la mi-mars : Ajaccio, le Paris FC et Auxerre. Mais c'est en effet loin d'être terminé.

Pour arriver en bon état face aux concurrents directs, encore faut-il corriger un mal récurrent, aperçu contre Nîmes, Valenciennes, Quevilly : perdre des points à domicile contre des équipes a priori abordables. "Avoir le plus de victoires possibles contre les équipes de deuxième partie de tableau, ça nous permet aussi d'engranger le max de confiance pour aborder les gros matchs qui nous attendent dans les prochaines semaines" confie le défenseur Florentin Pogba.

Pour construire, Sochaux peut se baser sur un début d'année 2022 selon son coach. "On a fait ce qu'il fallait sur le mois qui vient de passer. Sur les neuf points possibles, nous en avons pris 7 (victoires au Havre et contre Caen, nul à Dunkerque). C'est bien. Maintenant, on entame le mois de février. Il faut essayer de faire aussi bien pour continuer à figurer parmi les meilleures formations de ce championnat. "

Sans Lopy, Mauricio ni Kitala... et sans renfort

Face à Amiens, Omar Daf n'aura qu'un seul attaquant de pointe : Aldo Kalulu. Yann Kitala est suspendu, Adama Niane est parti, Hermann Tebily est indisponible. De quoi relancer la question du mercato d'hiver, durant lequel aucun renfort offensif n'est arrivé. "Quand on travaille des semaines, des mois, pour essayer d'attirer des joueurs, et qu'il n'y a pas eu d'arrivées, oui, il y a des regrets" a résumé l'entraîneur jaune et bleu, amer.

Le secteur offensif sera également privé de Tony Mauricio, lui aussi suspendu. Le milieu Joseph Lopy est toujours à la Coupe d'Afrique, dont il disputera dimanche soir la finale avec le Sénégal, contre l'Egypte. Le gardien Maxence Prévot est toujours absent. Blessé à la main depuis début décembre, il n'a toujours pas repris l'entraînement spécifique dédié aux gardiens de buts, mais s'exerce dans le champ à l'entraînement.

À noter en revanche le retour de Steve Ambri, de retour de la CAN.

Amiens en embuscade

Gare à ne pas prendre de coup de froid face aux Picards. Amiens pointe à la 13e place au classement, mais l'ASC s'est repris ces dernières semaines : trois victoires et un nul sur les six dernières rencontres, pour simplement de courtes défaites 1-0 face à Ajaccio et au Paris FC. "C'est une équipe très athlétique, avec de bons joueurs de tête" reconnaît le défenseur Florentin Pogba. "Ils ont notamment un attaquant qui a marqué beaucoup de buts (Aliou Badji, 7 buts en 14 matchs). Comme beaucoup de matchs de Ligue 2, ce sera un match compliqué. On va faire en sorte de se le rendre facile."

"C'est un adversaire très fort physiquement" ajoute Omar Daf. "Sur le papier, ils ont des joueurs qui ont une grosse valeur, de l'expérience. Il ne faut pas oublier qu'ils sont descendus de Ligue 1 il y a seulement deux ans. C'est une équipe en forme, qui a tous les arguments pour bien figurer en championnat."

Sochaux-Amiens sera à vivre ce samedi à 18h45 sur France Bleu Belfort Montbéliard. Coup d'envoi à 19h.