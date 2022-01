Ligue 2 : avec les tripes, Sochaux renverse Caen (3-2) et prend provisoirement la tête du classement

Après avoir été menés 0-2 à la mi-temps, les Sochaliens ont livré une folle deuxième mi-temps et ont renversé Caen (2-3) ce samedi au Stade Bonal, grâce à un but en toute fin de match. Le FCSM prend provisoirement la tête du classement de la Ligue 2.

Quel caractère, et quel scénario ! Les Jaune et Bleu auraient pu virer au rouge de colère du fait d’un arbitrage défaillant, mais ils ont finalement terminé la soirée ivres de joie. Ce samedi aura été fou de bout en bout, mais le FCSM s’est merveilleusement repris pour réchauffer un Bonal froid et brumeux.

Une première mi-temps ratée

C’est d’ailleurs la brume qui aura été le premier acteur de ce match. L’avion caennais a dû atterrir à Stuttgart en raison du brouillard, et les Normands ont ensuite fait le chemin en car jusqu’à Montbéliard, ce qui a retardé le coup d’envoi d’une heure. Arrivée perturbée pour Caen, qui faisait d’ailleurs le voyage privé de neuf joueurs, dont plusieurs titulaires.

Mais en première mi-temps, le FCSM s’est montré trop imprécis pour profiter des faiblesses du Stade Malherbe. Ce sont les Caennais qui ont bénéficié des errances défensives franc-comtoises pour prendre les devants grâce à Nuno da Costa (17’). De quoi refroidir encore un peu plus les quelques 5.000 supporters du FCSM.

L’arbitrage d’Aurélien Petit a cependant échauffé la voix des fans sochaliens à la 28e minute. Un pénalty plus que discutable a été sifflé après un minuscule accrochage de Florentin Pogba. Jessy Deminguet a transformé cette offrande, et les Normands ont doublé leur avance.

Une deuxième mi-temps de folie

Mais après la pause, les Jaune et Bleu ont mis la folie nécessaire pour disperser les doutes. Revenus du vestiaire remplis d’envie, les Sochaliens ont montré rapidement qu’ils comptaient bien se battre jusqu’au bout, en confisquant le ballon et en se montrant beaucoup plus tranchants offensivement.

Cela a rapidement fonctionné, et Kalulu a réduit l’écart dès la 52e. Sur la défensive, les Normands ont fini par craquer, à l’image de Da Costa, exclu après un deuxième jaune (60e).

Coaching gagnant, et Bonal explose

Omar Daf a alors décidé de jouer le tout pour le tout, en faisant les changements permettant d’aligner l’équipe la plus offensive possible. Do Couto et Virginus sont venus dynamiter les côtés à partir de la 65e, permettant à Mauricio et Weissbeck de se placer au cœur du jeu, derrière Kalulu et Kitala.

L’effet de la doublette Virginius – Do Couto aura été immédiat. Dès son entrée, le premier a servi en retrait le second, dont la frappe a été repoussée du bout des gants par le gardien caennais, Rémy Riou. Sur le corner, Virginius a placé une tête rageuse, permettant au FCSM de recoller au score (66e).

En toute fin de match, le stade Bonal a explosé à deux reprises, une fois de colère, l’autre de joie.

A la 92e, la frappe de Do Couto est touchée de la main par un défenseur caennais, mais Aurélien Petit a simplement montré le poteau de corner. Une énième décision discutable, dans une rencontre où il aura distribué 13 (!) cartons.

De quoi créer une énorme vague de frustration. Rapidement remplacée par une folle délivrance sur le corner, où après un renvoi normand, Do Couto a frappé de l’entrée de la surface, permettant de faire exulter tout le peuple sochalien (93e).

Première place provisoire

Un scénario hollywoodien qui permet de mettre le FCSM provisoirement en tête. Un classement forcément appétissant, mais trompeur, en raison des matchs en retard du peloton de tête. Mais quoi qu’il arrive, Sochaux a cette saison un caractère de lion.