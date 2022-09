Ligue 2 : David Guion a (enfin) trouvé sa place aux Girondins de Bordeaux

L'entraîneur des Marine et Blanc sera ce mardi l'invité de 100% Girondins à partir de 18h30. On reviendra avec lui sur le début de saison de son équipe et son travail au quotidien depuis son arrivée au club.

L'entraîneur des Girondins de Bordeaux, David Guion, sera l'invité de 100% Girondins ce mardi. Un David Guion qui a trouvé sa place au club, huit mois après son arrivée sur les bords de la Garonne. Il semble enfin à l'aise dans le costume. Il faut dire qu'il a abandonné celui de pompier de service qui ne lui a pas vraiment réussi la saison dernière.

Il n'avait pas su redresser la barre d'un bateau complètement à la dérive avec seulement 2 victoires en 14 matchs. On ne donnait d'ailleurs pas cher de sa peau à l'intersaison avec la relégation en Ligue 2 mais David Guion a su convaincre ses dirigeants de le garder et de ne pas repartir de nouveau à zéro avec un autre entraîneur. Il a notamment remis son costume de formateur auprès de cette jeune équipe. Il connaît en plus par cœur cette Ligue 2. Un championnat qu'il a déjà dompté il y quelques années pour permettre au Stade de Reims de retrouver l'élite du football français.

Aujourd'hui, son équipe lui ressemble beaucoup plus que la saison dernière. David Guion est avant tout un coach réputé pour sa rigueur, la solidité de ses équipes et ce n'est pas donc un hasard si les Girondins ont la meilleure défense de Ligue 2 depuis la reprise. Comme lors de toute sa carrière, il n'a pas eu peur de lancer des jeunes joueurs dans le grand bain et surtout il les a parfaitement préparés. Son calme et sa sérénité sur le banc rejaillit aussi sur son équipe. Celle-ci n'a par exemple pratiquement jamais perdu pied lors d'une rencontre cette saison contrairement à certains de ses adversaires. Si beaucoup ont l'impression de découvrir un nouveau David Guion cette saison aux Girondins, on a surtout retrouvé l'entraîneur qu'il était au Stade Reims et les résultats qui vont avec pour le moment.