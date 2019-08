Ligue 2 : De bonnes dispositions à confirmer en championnat pour l'USO

Orléans-la-Source, Orléans, France

Des buts, une victoire, certains points qui étaient bloqués jusqu'ici ont enfin souri aux orléanais mardi en coupe de la Ligue. Offensifs, accrocheurs, les footballeurs de l'USO ont bien bousculé Guingamp, relégué de Ligue 1, pour finalement s'imposer largement.

Dans la bonne direction

Mais Didier Ollé-Nicolle, le coach orléanais n'est pas du genre à s'enflammer à la première étincelle. Lui qui attendait que son groupe avec un joli potentiel l'exprime sur le terrain sait que toutes les portes ne s'ouvrent pas tout d'un coup. "C'est bien, cela récompense le travail fait jusqu'ici et le bon match de mardi mais chaque match a sa vérité". Il reconnait quand même que le groupe est "dans la bonne direction" et que cette qualification et les buts enfin marqués par son équipe vont faire du bien dans les têtes, mais le foot est ainsi fait que tout est remis à plat pour ce match de championnat qui arrive ce vendredi face à Clermont.

Après la satisfaction de la qualification et du jeu produit en coupe, c'est un nouveau défi qui s'enchaîne pour Didier Ollé-Nicolle et ses troupes. © Radio France - Johan Gand

Clermont bien lancé

Les auvergnats étaient à l'heure pour la reprise de la Ligue 2. 2 victoires et 1 nul au compteur pour l'instant, 6 buts marqués, 2 encaissés, Clermont co-occupe (avec Lorient et à la différence de buts) la 1ère place de la Ligue 2. Une équipe solide, cohérente, qui a ses forces "mais aussi des faiblesses comme nous et ils ont fini derrière nous la saison dernière" relativise Didier Ollé-Nicolle. Pas de quoi donc faire des clermontois des ogres du championnat, mais suffisamment pour être vigilant afin d'éviter une 2ème défaite d'affilée à domicile en championnat après le revers subi face à Chambly (0-1). Et il faudra "éviter les erreurs" avertit le coach orléanais "il y en a eu une contre Chambly et il y en a eu une contre Guingamp (en championnat) on a été sanctionné".

Un groupe inchangé

Didier Ollé-Nicolle a convoqué exactement le même groupe que celui qui s'est qualifié mardi en coupe de la Ligue.

Les mêmes 18 joueurs sont reconduits en championnat face à Clermont - US Orléans Loiret Football

Quant à savoir si le technicien orléanais fera confiance au même 11 ou s'il va faire tourner par rapport à mardi, il tranche "Il reste encore 4 matchs à jouer en août avec la qualification, je voulais que tout le monde soit concerné, c'est le cas. Mais certains ont fini le match avec des crampes. Et puis j'avais fait souffler des garçons comme d'Arpino et Benkaïd, entre autre, c'est pour les faire jouer vendredi soir".

La 4ème journée de Ligue 2, avec les scores en temps réel

Le classement

USO / Clermont, coup d'envoi ce vendredi dès 20H, l'avant-match est à vivre dès 19H45 avec Johan Gand et le consultant foot de France Bleu Orléans Joël Germain. Un match à vivre aussi via notre site internet