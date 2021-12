Ligue 2 de football : le coach du FC Pau Didier Tholot espère terminer l'année avec un succès ce soir à Niort

Les joueurs du FC Pau espèrent terminer l'année avec un succès sur la pelouse de Niort. Ils jouent à 20h45 pour la 19 journée de ligue 2 de football. "Pour avoir de meilleurs résultats", confie le coach Didier Tholot. Cette fin d'année est l'occasion pour lui de faire un premier bilan.

Le FC Pau "doit être plus solide défensivement"

Les Palois n'ont pas beaucoup brillé à l'extérieur. "Le constat c'est qu'on prend trop de buts à l'extérieur. Et ceux qu'on a pris pendant quatre ou cinq derniers matchs sont largement évitables : on marque au Havre contre son camp, la première frappe à Sochaux, c'est une frappe contrée et sans danger, pénalty à Auxerre on met la main ... Voilà, il y a beaucoup de choses et aujourd'hui si on veut faire des résultats, il va falloir être plus solide défensivement". Puis il poursuit : "Sur les dix derniers matchs on prend 15 ou 17 buts, pour en marquer 11. On est en déficit mais jouer au ballon, ce n'est pas jouer pour jouer c'est jouer pour gagner. A chaque fois après les matchs à l'extérieur, tu entends 'on est pas passé loin, on n'est pas passé loin' mais ça ne fait avancer les choses. Il faut que l'on ait plus de rigueur".

Finir sur une note positive et être capables de gommer les défauts que l'on a à l'extérieur et ne pas se mettre le couteau sous la gorge à chaque fois qu'on joue à domicile

E,n revanche, à domicile le FC Pau cumulent sept victoires et trois défaites contre Toulouse, Dunkerque et Quevilly. Défaite 2-1 la semaine dernière au stade Nouste Camp. "Je l'ai encore en travers de la gorge mais ça équilibre. Il y a eu Dunkerque, maintenant il y a Quevilly aussi. On ne fait pas de résultats à l'extérieur et on ne peut pas tout gagner à domicile", déclare Didier Tholot. Il veut maintenant se concentrer sur le match contre Niort "pour finir sur une note positive et être capables de gommer les défauts que l'on a à l'extérieur et ne pas se mettre le couteau sous la gorge à chaque fois qu'on joue à domicile".