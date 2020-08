Football : Le Mans FC s'incline contre l'AJ Auxerre en match amical

Le Mans, France

Les Manceaux se sont inclinés de peu contre l'AJ Auxerre, ce samedi soir. Les hommes de Didier Ollé-Nicolle ont perdu 3 buts à 2, après un but en tout dernière minute des Bourguignons. Prochaine rencontre prévue pour les Sang et Or : samedi 8 août, contre Versailles.