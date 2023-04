Ligue 2 : "De l'amour propre et des actes" pour Aldo Kalulu avant le déplacement de Sochaux à Laval

Aldo Kalulu (ici contre Laval lors de la victoire 4-1 du match aller à Bonal) et les Jaune et Bleu en mode rachat ce samedi en Mayenne

"On a raté une marche mais on n'a pas raté la suite. La qualité d'un champion et d'une bonne équipe c'est le rebond." Tout est dit ! Olivier Guégan a l'art de la formule mais l'entraineur du FCSM le sait aussi. Seuls les actes peuvent lui donner raison. Le fiasco de Pau a démoralisé presque tous les fans des Jaune et Bleu, qui, en grande majorité ne croient plus en la montée avant même le déplacement des Jaune et Bleu ce samedi à Laval pour le compte de la 32ème journée de Ligue 2 que manquera Abdallah Ndour, forfait en raison d'une blessure au pubis.

Sochaux est toujours 4ème, à quatre points du 2ème, Bordeaux, mais a sérieusement hypothéqué ses chances d'accession en perdant contre les Béarnais, même si mathématiquement tout reste encore possible. L'espoir réside néanmoins dans l'obligation de remporter quasiment les sept derniers matchs, à commencer par celui à Laval, 17ème et relégable avec ses 7 défaites d'affilée.

Amour propre, humilité et des actes

L'attaquant sochalien, Aldo Kalulu, n'a pas mâché ses mots ce vendredi devant les micros "Réagir est la moindre des choses, d'avoir un peu d'amour propre pour soi-même, pour les supporteurs, de rebondir et lancer une série, seule possibilité de toutes façons pour garder l'espoir. On va à Laval avec beaucoup d'humilité, ce qui nous a manqué contre Pau, inconsciemment ou pas, mais on ne les a pas respectés et on n'a pas respecté le maillot qu'on porte. Donc faut qu'on arrête de réagir, il faut agir et arrêter de discuter sur tout et n'importe quoi, qu'on se concentre sur nous-mêmes. Il n'y a pas eu besoin de se parler, faut juste prouver."

Aldo Kalulu, attaquant du FCSM "On n'a peut-être la meilleure attaque mais on est 4èmes. On peut marquer autant de buts qu'on veut, si on en prend trop, ça ne sert à rien. Avoir la meilleure attaque va nous aider pour les 7 derniers matchs à condition d'améliorer nos phases défensives."

Implication totale exigée

De son côté, Olivier Guégan a cherché à positiver "Rien n'est fini, rien n'est fixé, et même s'il y a beaucoup d'adversité contre nous, il faut garder de la force, de la confiance. Le bilan on le fera à la 38ème journée, pas à la 31ème ni la 32ème. Ce qui est sûr c'est qu'il faut gagner à Laval." Le coach sochalien insiste sur l'état d'esprit à retrouver en Mayenne "Pour combattre pour la montée, c'est une mentalité différente, il y a un engagement et une implication qui doit être totale, de la part de tout le groupe." Un rappel à l'ordre qui selon Aldo Kalulu n'aurait même lieu d'être "On doit tous tirer dans le même sens, pour moi, c'est naturel. Et si ça n'est pas évident pour certains, ça va le devenir, et ça doit l'être." Comme un appel à l'union sacrée pour éviter de nouveaux regrets. Ne pas gagner à Laval, pour Sochaux, serait à coup sûr un coup fatal.

Vivez la rencontre dès 18h45 ce samedi en direct et en intégralité sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec les commentaires de Hervé Blanchard depuis le stade Francis Le Basser.

