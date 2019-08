Ligue 2 : Décollage attendu pour l'USO à Guingamp

Guingamp, France

"On a raté notre match face à Chambly" analyse l'entraîneur de l'USO Didier Ollé-Nicolle "J'espère donc qu'il y aura un état d'esprit revanchard pour aller à Guingamp et montrer qui on est". C'est un 1er levier que le technicien orléanais a actionné avec ses joueurs cette semaine. Trop lents, trop de conservation de la balle, une belle maîtrise mais pour ne faire en faire grand-chose, voilà les choses qui ont déplu au coach orléanais lors du match contre les picards.

Après les manques constatés face à Chambly et un match "raté" Didier Ollé-Nicolle attend une vraie réaction de son équipe © Radio France - Johan Gand

Guingamp logiquement favori

Même si les 2 équipes n'ont pas encore goûté à la victoire cette saison et qu'elles ont exactement le même bilan après 2 journées (1 nul et 1 défaite), les bretons partent avec la faveur des pronostics. Didier Ollé-Nicolle en sourit "Je n'ai pas regardé mais la cote d'une victoire d'Orléans doit être élevée. Si on prend une échelle de 10 (sur les pronostics des parieurs), il doit y en avoir 6 ou 7 pour Guingamp, 1 ou 2 pour le match nul et 1 ou 2 pour nous." Logique, les bretons ont conservé une très forte ossature de Ligue 1. Et même s'ils n'ont pas encore gagné, "Ils ont fait de très belles entames de matchs lors de leurs 2 premières rencontres" (NDLR : match nul 3-3 face à Grenoble et défaite 2-0 à Lens) explique l'entraîneur orléanais. "C'est un super match à jouer" s'enthousiasme le capitaine orléanais Gauthier Pinaud. "Un bel adversaire, un beau stade, il devrait y avoir du monde. Un bon test pour voir si on est au niveau de cette équipe" renchérit le jeune latéral Arnaud Luzayadio.

Ouvrir enfin le compteur de but

Pour espérer faire vaciller les bretons, l'USO devra régler son efficacité offensive. 0 but marqué depuis le début du championnat cela interpelle. "D'autant plus qu'on a sur nos 2 matchs plus de 60% de possession du ballon" renchérit Didier Ollé-Nicolle,qui plaide toujours pour du renfort en terme de percussion car selon lui, l'équipe a perdu à l'intersaison des profils qui n'ont pas été remplacés comme Cissokho ou Lecoeuche. Gauthier Pinaud, le capitaine, confirme l'impression "Cette année on voit qu'on a une équipe un peu plus joueuse mais peut-être un peu moins percutante et on arrive un peu moins à se procurer des occasions franches."

Trouver la faille et le chemin des filets sera un des enjeux essentiels dans ce match pour l'USO © Radio France - Johan Gand

2 joueurs indisponibles, 1 retour

Pour ce déplacement à Guingamp, le latéral Stéphane Lambèse est opérationnel, malgré sa sortie face à Chambly sur blessure. L'attaquant Hicham Benkaïd est de retour. En revanche, Cédric Cambon, qui a écopé de 5 matchs de suspension et Thomas Ephestion qui a senti une douleur à la cuisse ne sont pas du voyage en Bretagne.

Les 18 joueurs retenus par Didier Ollé-Nicolle pour la 3è journée de Ligue 2 à Guingamp - orleansloiretfoot.com

Les résultats et le classement de la Ligue 2 en temps réel

Et puis à noter cette 1ère ce vendredi au Roudourou pour le championnat professionnel français. Pour la 1ère fois c'est un trio d'arbitres entièrement féminin qui dirigera la rencontre. Stéphanie Frappart sera l'arbitre principale assistée de Manuela Nicolosi et Michelle O'Neill. Une rencontre à suivre dès 19H45 sur France Bleu Orléans ou via notre site internet.