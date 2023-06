Ligue 2 : découvrez la première affiche et le calendrier du GF38 pour la saison 2023-2024

Le Grenoble Foot 38 entame une sixième année en Ligue 2. Le championnat commencera pour les Grenoblois à l'extérieur contre l'ASSE. C'est ce que nous apprend le calendrier dévoilé ce jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP). La saison compte 38 journées.

Les grandes dates à retenir

1re journée : samedi 5 août 2023

19e journée (fin des matches aller) : mardi 19 décembre 2023

38e et dernière journée : samedi 18 mai 2024

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 2

La Ligue 2 reprendra ses droits le week-end du 5 août 2023 et se terminera le samedi 18 mai 2024 lors de la 38e et dernière journée. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. La trêve hivernale débutera le jeudi 21 décembre 2023 pour s'achever le vendredi 5 janvier 2024.

Pour clôturer la saison, le play-off 1 opposant le 4e et le 5e de Ligue 2 se déroulera le mercredi 21 mai 2024 et le vainqueur de ce match affrontera le 3e de Ligue 2 dans un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. La double confrontation opposera le 16e de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2.

La coupe de France

Après six tours régionaux réservés aux amateurs (dates à préciser), la Ligue 2 fera son entrée lors du 7e tour du 18 novembre 2023.

7e tour : samedi 18 novembre 2023 (entrée des clubs de L2)

8e tour : dimanche 10 décembre 2023

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 2 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

