Ligue 2 : découvrez le calendrier complet de la saison 2023-2024 du SC Bastia et de l'AC Ajaccio

La Ligue de football professionnel (LFP) dévoile ce jeudi à 16h le calendrier complet 2023-2024 de la Ligue 2 BKT. Premiers matches le week-end des 5 et 6 août 2023. La 38ème et dernière journée de Ligue 2 est fixée au samedi 18 mai 2024. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. À l’instar de la Ligue 1, la Ligue 2 reprendra le week-end des 13 et 14 janvier 2024.

Avant de découvrir l'ensemble des affiches de la saison pour l'AC Ajaccio et du SC Bastia, les dates des derbys corses de Ligue 2 BKT. Tout d'abord, le 30 septembre 2023, les Oursons recevront les Turchini à Timizzolu. Le match retour entre les deux clubs est programmé le 3 février 2024,

Les affiches pour le SC Bastia

1ère journée : Le SC Bastia entamera sa saison le 5 août 2023 en se déplaçant sur le terrain du promu l'US Concarneau.

38e journée : Les Bastiais clôtureront le championnat en affrontant le Paris FC à domicile le 18 mai 2024.

Calendrier complet de la saison 2023-2024 du SC Bastia - Ligue 2 BKT

Les affiches pour l'AC Ajaccio

1ère journée : L'AC Ajaccio affrontera à domicile le Rodez AF le 5 août 2023.

38e journée : Les Acéistes termineront la saison comme ils l'ont commencée face au Rodez AF, avec un déplacement donc en Aveyron le 18 mai 2024.

Calendrier complet de la saison 2023-2024 de l'AC Ajaccio - Ligue 2 BKT

Changement des règles de montée et relégation

Les règles de montée et de relégation seront différentes cette saison en Ligue 2. Il n'y aura pas de barrages à l'issue du championnat. Les quatre derniers clubs de Ligue 1 descendront en Ligue 2, tandis que les deux premiers de Ligue 2 monteront au niveau supérieur. Même schéma pour les quatre derniers de Ligue 2 qui seront relégués en National tandis que les deux premiers de National monteront en Ligue 2. La Ligue 1 ne comptera donc plus que 18 clubs à compter de 2023-2024. Il faudra attendre 2024-2025 pour la Ligue 2 connaisse le même sort.

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 2

La Ligue 2 reprendra ses droits le week-end du 5 août 2023 et se terminera le samedi 18 mai 2024 lors de la 38ᵉ et dernière journée. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. La trêve hivernale débutera le jeudi 21 décembre 2023 pour s'achever le vendredi 5 janvier 2024.

Pour clôturer la saison, le play-off 1 opposant le 4e et le 5e de Ligue 2 se déroulera le mardi 21 mai 2024 et le vainqueur de ce match affrontera le 3e de Ligue 2 dans un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. La double confrontation opposera le 16ᵉ de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2.

La coupe de France

Après six tours régionaux réservés aux amateurs (dates à préciser), les équipes de Ligue 2 feront leur entrée lors du 7e tour du 18 novembre 2023.