Ligue 2 : découvrez le calendrier de l'AJ Auxerre pour la saison 2020-2021, journée par journée

Retour à la Ligue 2 pour l'AJ Auxerre ! Le club a découvert le calendrier de la saison 2020-2021 ce jeudi, dévoilé par la Ligue de football professionnel (LFP). Le championnat commencera le 22 août pour s'achever le 15 mai 2021. La première journée se déroulera à l'Abbé-Deschamps avec la réception du FC Sochaux Montbéliard.

Les dates de matchs à retenir à l'Abbé-Deschamps

Le 22 août 2020 : premier match à domicile face au FC Sochaux Montbéliard

Le 19 septembre : face à Troyes

Le 25 février : face à Guingamp

Le 13 mars : face au Paris FC

Le 17 avril : face à Nancy

Le 8 mai : face à Grenoble

Le calendrier de la saison de l'AJA, journée par journée

Le championnat de Ligue 2 commencera lui le 22 août pour s'achever le 15 mai 2021.Sept journées de Ligue 2 (J13, J15, J17, J18, J20, J23 et J34) se dérouleront en semaine. Programmée le mardi 22 décembre 2020, la 17e journée sera la dernière journée de l’année civile avant la trêve hivernale et la reprise du championnat le mardi 5 janvier 2021 pour la 18e journée. Les clubs de l'antichambre joueront la plupart de leurs matches le samedi (8 matches à 19h00, 1 à 15h00, puis un autre le lundi à 20h45), et non plus le vendredi comme lors des années précédentes.

- - © LFP

Tout le calendrier de Ligue 2

Le calendrier général des compétitions

- - © LFP

Suivre l'AJA