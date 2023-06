Ligue 2 : le calendrier complet de l'En Avant Guingamp pour la saison 2023-2024

Guillaume Baptiste et l'EA Guingamp évoluent en Ligue 2 cette saison.

Après une bonne fin de saison et une belle sixième place au classement, l'EA Guingamp retrouve la Ligue 2 pour la cinquième saison consécutive. Le championnat commencera pour l'En Avant le 5 août 2023 à l'extérieur contre Sochaux. Une décision à confirmer avec la situation financière du club sochalien. C'est ce que nous apprend le calendrier dévoilé ce jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP). La saison compte 38 journées.

ⓘ Publicité

Les grandes dates à retenir

1ʳᵉ journée : samedi 5 août 2023

19ᵉ journée (fin des matches aller) : mardi 19 décembre 2023

38ᵉ et dernière journée : samedi 18 mai 2024

Play-off 1 : mardi 21 mai 2024

Play-off 2 : vendredi 24 mai 2024

Les matchs amicaux de l'EA Guingamp

La reprise des joueurs guingampais est prévue pour le 3 juillet. Cinq matchs de préparation sont programmés avant le début de la saison :

Samedi 8 juillet face à Angers SCO à 17h00 (Ploufragan) – huis clos

à 17h00 (Ploufragan) – huis clos Vendredi 14 juillet face au Mans à 17h00 (Pro Park) – huis clos

à 17h00 (Pro Park) – huis clos Mercredi 19 juillet face à Quevilly-Rouen Métropole à 16h00 (Avranches)

à 16h00 (Avranches) Samedi 22 juillet face au FC Lorient à 17h00 (Cavan)

à 17h00 (Cavan) Samedi 29 juillet face au Stade Brestois 29 (Stade de Roudourou)

Le calendrier 2023-2024 de l'EA Guingamp

En match d'ouverture, l'En Avant Guingamp se déplacera à Sochaux le 5 août 2023. Dans les premières informations publiées par la Ligue de Football Professionnel, l'EAG rencontrera le Stade Malherbe de Caen lors de la 9e journée de Ligue 2 BKT. Le match retour aura lieu lors de la journée 25.

Le derby breton de la Ligue 2 entre l'EAG et Concarneau se jouera en 18 journée de championnat le 16 décembre. Le match retour se jouera lui en 28e journée de Ligue 2, le 9 mars 2024.

Toute la saison 2023-2024 en Ligue 2

La Ligue 2 reprendra ses droits le week-end du 5 août 2023 et se terminera le samedi 18 mai 2024 lors de la 38ᵉ et dernière journée. La dernière journée avant la trêve de Noël se jouera le mardi 19 décembre 2023. La trêve hivernale débutera le jeudi 21 décembre 2023 pour s'achever le vendredi 5 janvier 2024.

Pour clôturer la saison, le play-off 1 opposant le 4e et le 5e de Ligue 2 se déroulera le mardi 21 mai 2024 et le vainqueur de ce match affrontera le 3ᵉ de Ligue 2 dans un deuxième play-off programmé le vendredi 24 mai 2024. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 aura lieu le jeudi 30 mai 2024, et le match retour se déroulera le dimanche 2 juin 2024. La double confrontation opposera le 16ᵉ de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2.

La coupe de France

Après six tours régionaux réservés aux amateurs (dates à préciser), la Ligue 2 fera son entrée lors du 7e tour du 18 novembre 2023.

7e tour : samedi 18 novembre 2023 (entrée des clubs de L2)

8e tour : dimanche 10 décembre 2023

1/32e de finale : dimanche 7 janvier 2024 (entrée des clubs de L1)

1/16e de finale : dimanche 21 janvier 2024

1/8e de finale : mercredi 7 février 2024

Quarts de finale : mercredi 28 février 2024

Demi-finales : mercredi 3 avril 2024

Finale : samedi 25 mai 2024

Suivre l'En Avant Guingamp