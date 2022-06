Ligue 2 : découvrez le calendrier de l'AS Saint-Étienne pour la saison 2022-2023, journée par journée

Le calendrier 2022-2023 de Ligue 2 a été dévoilé ce vendredi par la Ligue de football professionnel (LFP). Retrouvez toutes les dates des matches des Verts au stade Geoffroy-Guichard et à l'extérieur, journée par journée. Une saison à suivre sur France Bleu Saint-Étienne Loire et sur francebleu.fr.

La date était attendue par les supporters des Verts. La Ligue de football professionnelle (LFP) a dévoilé ce vendredi le calendrier des matchs pour la saison 2022-2023. Après la relégation en Ligue 2 en fin de saison dernière, le départ de Pascal Dupraz et la nomination de Laurent Batlles au poste d'entraîneur, les Verts vont devoir retrouver une dynamique pour renouer avec la confiance et les victoires. Ils débuteront le samedi 30 juillet face à Dijon et clôtureront la saison à la maison face à Valenciennes le vendredi 2 juin 2023. La totalité des 38 journées de Ligue 2 seront à suivre en direct sur France Bleu Saint-Étienne Loire, la radio supportrice de l'AS Saint-Étienne.

Les dates de matchs à retenir

Le 30 juillet : premier déplacement à Dijon

Le 6 août : premier match à Geoffroy Guichard contre le Nîmes Olympique (sous réserve de décision de la LFP après les débordements du match de la descente)

Le 1er décembre : l'AS Saint-Étienne reçoit le GF38

Le 26 décembre : l'AS Saint-Étienne se déplace à Annecy

Le 2 juin : réception de Valenciennes au stade Geoffroy Guichard pour la dernière journée de championnat

La phase aller

Samedi 30 juillet 2022 : 1ère journée : Dijon FCO - ASSE

Samedi 6 août 2022 : 2e journée : ASSE - Nîmes Olympique

Samedi 13 août 2022 : 3e journée : Quevilly Rouen - ASSE

Samedi 20 août 2022 : 4e journée : ASSE - Havre AC

Samedi 27 août 2022 : 5e journée : Valenciennes FC - ASSE

Mardi 30 août 2022 : 6e journée : ASSE - Bastia

Vendredi 2 septembre 2022 : 7e journée : Pau FC - ASSE

Samedi 10 septembre 2022 : 8e journée : ASSE - Bordeaux (ou une autre équipe)

Samedi 17 septembre 2022 : 9e journée : EA Guingamp - ASSE

Samedi 1er octobre 2022 : 10e journée : ASSE - Grenoble Foot 38

Samedi 8 octobre 2022 : 11e journée : FC Sochaux-Montbéliard - ASSE

Samedi 15 octobre 2022 : 12e journée : ASSE - Paris FC

Samedi 22 octobre 2022 : 12e journée : Amiens SC - ASSE

Samedi 5 novembre 2022 : 13e journée : FC Metz - ASSE

Samedi 12 novembre 2022 : 14e journée : ASSE - Rodez Aveyron Football

Lundi 26 décembre 2022 : 15e journée : FC Annecy - ASSE

Vendredi 30 décembre 2022 : 16e journée : ASSE - Stade Malherbe Caen

Mardi 10 janvier 2022 : 17e journée : ASSE - Stade Lavallois

Vendredi 13 janvier 2022 : 18e journée : Chamois niortais - ASSE

La phase retour

Samedi 28 janvier 2023 : 20e journée : ASSE - FC Sochaux-Montbéliard

Mardi 31 janvier 2023 : 21e journée : SC Bastia - ASSE

Vendredi 3 février 2023 : 22e journée : ASSE - FC Annecy

Samedi 11 février 2023 : 23e journée : ASSE - Dijon FCO

Samedi 18 février 2023 : 24e journée : Nîmes Olympique - ASSE

Samedi 25 février 2023 : 25e journée : ASSE - Pau FC

Samedi 4 mars 2023 : 26e journée : Bordeaux (ou une autre équipe) - ASSE

Samedi 11 mars 2023 : 27e journée : ASSE - Amiens SC

Samedi 18 mars 2023 : 28e journée : Havre AC - ASSE

Samedi 1er avril 2023 : 29e journée : ASSE - Chamois niortais

Samedi 8 avril 2023 : 30e journée : Paris FC - ASSE

Samedi 15 avril 2023 : 31e journée : Grenoble Foot 38 - ASSE

Samedi 22 avril 2023 : 32e journée : ASSE - FC Metz

Samedi 29 avril 2023 : 33e journée : Rodez Aveyron Football - ASSE

Samedi 6 mai 2023 : 34e journée : ASSE - EA Guingamp

Samedi 13 mai 2023 : 35e journée : Stade lavallois - ASSE

Samedi 20 mai 2023 : 36e journée : ASSE - Quevilly Rouen

Vendredi 26 mai 2023 : 37e journée : Stade Malherbe Caen - ASSE

Vendredi 2 juin 2023 : 38e journée : ASSE - Valenciennes FC

Toute la Ligue 2

Le calendrier général des compétitions en 2022-2023

