Ligue 2 : découvrez le calendrier du GF38 pour la saison 2020-2021, journée par journée

Le Grenoble Foot 38 entame une troisième année en Ligue 2. Après une saison amputée par la crise sanitaire, les Grenoblois ont terminé en milieu de tableau, à la 9e place au classement. Le championnat commencera pour les Grenoblois le 22 août à l'extérieur, à Rodez, pour s'achever le 15 mai 2021, toujours face à Rodez mais au Stade des Alpes. C'est ce que nous apprend le calendrier dévoilé jeudi par la Ligue de football professionnel (LFP).

Les dates de matchs à retenir au stade des Alpes

Le 29 août : premier match à domicile face à Toulouse

Le 24 octobre : face à Nancy

Le 22 décembre : face à Troyes

Le 2 février : face à Guingamp

Le 20 avril : face au FC Sochaux Montbéliard

Le 15 mai : face à Rodez

Le calendrier de la saison du GF38, journée par journée

Le championnat de Ligue 2 commencera lui le 22 août pour s'achever le 15 mai 2021.Sept journées de Ligue 2 (J13, J15, J17, J18, J20, J23 et J34) se dérouleront en semaine. Programmée le mardi 22 décembre 2020, la 17e journée sera la dernière journée de l’année civile avant la trêve hivernale et la reprise du championnat le mardi 5 janvier 2021 pour la 18e journée. Les clubs de l'antichambre joueront la plupart de leurs matches le samedi (8 matches à 19h00, 1 à 15h00, puis un autre le lundi à 20h45), et non plus le vendredi comme lors des années précédentes.

- - © LFP

Tout le calendrier de Ligue 2

Le calendrier général des compétitions

- - © LFP

