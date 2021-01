Ligue 2 : décrochage interdit pour Sochaux face à Toulouse

Jouer après les autres ajoute de la pression à la pression. En connaissant les résultats de ses adversaires directs, Sochaux sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur ce lundi soir face à Toulouse en clôture de la 21ème journée de Ligue 2 (20h45). Le Paris FC, vainqueur d'Amiens (4-2), a pris sept longueurs d'avance sur les jaune et bleu et oblige donc les hommes d'Omar Daf à battre le Téfécé pour ne pas être décrochés du peloton de tête "On n'est pas mal mais ceux qui sont devant avancent donc pour continuer à être "pas mal", il vaut mieux avancer comme les autres" concède Joseph Lopy. Le milieu de terrain sochalien, reconverti défenseur central (encore contre Toulouse, ou retour d'une défense Pogba-Diédhiou ?), ne peut pas mieux exposer l'enjeu de cette affiche contre les Toulousains.

"Toulouse sera champion" - Omar Daf

Car le FCSM va devoir être à la hauteur contre le 3ème du championnat"Ils en sont à 11 matches de rang sans défaite, ils ont la 2ème meilleure attaque, des joueurs expérimentés, des joueurs étrangers qui leur apportent une vraie plus-value. Pour moi, sans contestation possible, ils seront champions !" lance Omar Daf en conférence de presse d'avant-match ce dimanche à Bonal. C'est vrai que le Téfécé impressionne. Après un début de saison ratée, l'équipe de Patrice Garande a trouvé la bonne carburation et roule au super "Mais attention aux louanges individuelles" se méfie le coach haut-garonnais qui s'attend à un match "compliqué" à Sochaux "qui a beaucoup changé par rapport au match aller où le FCSM cherchait à ne pas perdre surtout. Maintenant, c'est une équipe qui joue, qui reste dangereuse en contre-attaque mais qui a plus de possession, une technicité supérieure au milieu. Si on a trop de déchet au coeur du jeu, on va souffrir avec leurs attaquants qui vont à mille à l'heure. Mais en même temps, en jouant ainsi, ils ont aussi des failles" prévient l'entraîneur toulousain.

Une attaque sur le gril

Pour faire tomber cette équipe de Toulouse, le FCSM doit s'appuyer sur la qualité de son jeu que vante justement (et pour inverser la pression !) le coach adverse. Mais il reste un point noir à effacer, l'inefficacité offensive "Pour l'instant, je ne suis pas satisfait de ce qu'ils nous donnent" confie Omar Daf en référence à Bédia et Niane "qui n'apportent pas assez en terme d'efficacité et de générosité. On voit que les meilleures équipes ont aussi les meilleures attaques, ou les meilleurs buteurs, donc on est très solides, très difficiles à manoeuvrer, c'est cohérent ce que l'on propose, maintenant il en faut plus devant pour valider le travail du collectif". Alan Virginius manquera encore à l'appel pour ce duel face à Toulouse, le jeune attaquant était cas contact de pensionnaires du centre de formation contaminés par le COVID il y a quelques jours.

Lopy, défenseur ou milieu ... ?

Se pose également la question du positionnement de Joseph Lopy. Reconverti, avec bonheur, défenseur central avec la suspension de Diédhiou, le milieu de terrain sénégalais, ne sait pas s'il sera encore aligné derrière aux côtés de Pogba, ou s'il retrouve son poste de prédilection pour laisser l'association Diédhiou-Pogba se reformer "Je ne vais rien dévoiler devant nous, mais sachez qu'il n'y a pas de statuts avec moi, je me fie aux entraînements, et je fais jouer ceux qui sont bons aux entraînements" prévient Omar Daf.

.. mais surtout un footballeur heureux !

Lopy, lui, (qui sera suspendu pour le déplacement à Rodez) ne se prend pas la tête avec ça "Vous voulez la vérité ? Jamais je me dirais que c'est pas mal de reculer en défense centrale (rires) parce que je me cache pas, je l'ai toujours dit, je n'aime pas jouer à ce poste-là. Mais j'ai toujours été au service de l'équipe. S'il faut que je joue gardien, croyez-moi, je vais jouer à 10 mille pourcent gardien. De toutes façons, moi, vous me donnez un ballon de foot, juste là dehors, n'importe où, je suis heureux. Donc, mettez-moi sur un terrain, tant que je joue au foot, je suis heureux !"

Sochaux-Toulouse, c'est une rencontre à vivre en direct et en intégralité ce lundi 25 janvier à partir de 20h30 pour l'avant-match avec les commentaires à Bonal de Hervé Blanchard et Matheus Vivian, notre consultant. Petite mise en bouche dès 18h dans 100%FCSM.