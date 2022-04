Ligue 2 : défait à Picot par Niort (0-2), la relégation se rapproche inéluctablement pour l'ASNL

L'ASNL s'est inclinée ce samedi soir à Marcel Picot face à Niort, 0-2. Boutobba (48') et Mendes (83') ont éteint le maigre espoir de maintien nancéien. Plus que jamais lanterne rouge, avec 10 points de retard sur le barragiste, Rodez, l'ASNL est bien à sa place au classement.

Niort est venu infliger ce samedi soir la 20ème défaite de la saison à l'ASNL, 0-2. Grâce à des buts de Boutobba (48') et Mendes (83'), les Chamois ont enfoncé encore un peu plus l'ASNL dont l'avenir se dessine en National. À cinq journées de ma de la fin du championnat, l'ASNL, dernière au classement compte 10 points de retard sur le barragiste, Rodez, chez elle ira ce mardi et 11, sur Quevilly, adversaire qui vient à Marcel Picot samedi 23 avril à 19 heures.

Vu et revu !

Le film du match contre Niort, revient malheureusement en boucle cette saison pour l'ASNL. Capable de se montrer solide, comme en première mi-temps, mais aussi incapable de hausser son niveau de jeu et de détermination en seconde période pour le résultat que l'on connaît.

La formation nancéienne ne maîtrise définitivement pas les codes d'une équipe qui joue sa survie, elle évolue sur le même tempo dans le jeu et dans l'agressivité, et surtout, elle se délite dès que l'adversaire marque en premier. Mentalement, l'ASNL ne lutte pas comme elle devrait le faire, notamment à domicile.

L'avenir de l'ASNL se dessine désormais en troisième division. Une certitude qui contraste avec les incertitudes liées à l'extra-sportif. Sur ce terrain-là, la saison est loin d'être terminée.

Ecoutez Albert Cartier après le revers de son équipe face à Niort

