Ligue 2 : défaite cruelle pour l'ASNL à Troyes (2-1)

Nancy, France

Triste soirée pour l'AS Nancy Lorraine. Malgré un très bon match, Nancy rentre de l'Aube sans aucun point dans les valises après sa défaite à Troyes (2-1) pour la 36e journée de Ligue 2 de football. A deux matchs de la fin, Nancy possède deux points d'avance sur Sochaux, 18e et barragiste.

5e but de Marveaux

Tout avait mal commencé avec un but encaissé dès la 5e minute de jeu. Lancé dans la profondeur, Touzghar centrait de la droite pour Raveloson qui trompait Ndy Assembe. L'AS Nancy Lorraine avait le mérite de réagir très vite. Sur un ballon mal renvoyé, Vagner se glissait entre un défenseur troyen et le gardien. Samassa le fauchait. Penalty. Une tentative transformée par Marveaux (1-1, 10e) pour son cinquième but de la saison. La mi-temps était très équilibrée et les deux équipes revenaient aux vestiaires à égalité.

Nancy dominateur

L'ASNL prenait l'emprise sur la rencontre en début de deuxième mi-temps. Nancy multipliait les occasions mais Samassa mettait en échec Moimbé-Tahrat, Vagner et les autres. Troyes reprenait un peu le contrôle. Mais c'est presque par hasard que l'ESTAC arrachait les trois points. Dans les arrêts de jeu, sur un coup franc excentré, Fortuné tentait un centre. Un raté qui se transformait en tir, lobant le portier nancéien Ndy Assembe, légèrement avancé. Nancy devra aller chercher son maintien à domicile lors du derby dans une semaine, face à Metz, sacré champion de Ligue 2.